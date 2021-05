Fuel Fandango y Mala Rodríguez unen fuerzas en ‘Iballa’

Fuel Fandango vuelven este año con nuevo proyecto, que no será un disco largo de momento, pues el último llego tan solo el año pasado, un ‘Origen‘ que dio al dúo su primer número 1 en la lista de álbumes española; sino un EP llamado ‘Romances’ que será colaborativo. En cada canción, Nita y Ale Acosta se acompañarán de un artista diferente y, si el primer adelanto, ‘La Huella’, contó con María José Llergo, el segundo se vale de la participación de Mala Rodríguez.

‘Iballa’ recibe su nombre de la guerrera Guanche, de La Gomera, y desde el primer momento hay que decir que La Mala «roba el show» con su carisma y garra. Mientras Nita canta sobre «balas de rabia» (un sentimiento muy presente en la canción, pues es mencionado varias veces en la letra), o sobre escuchar sonidos de «amarras», es La Mala quien infiere verdadera fuerza a la grabación con sus versos llenos de empoderamiento, tales como «a mí no me vendas de na’, yo ya tengo de to’, pa’ quererme ya me quiero yo» o «ahora me toca a mí».

La canción habla sobre una «niña que camina sin miedo» con «ojos que queman como fuego en la pureza» y la producción tiene una considerable pegada entre su bailable base electrónica y las palmas sintetizadas que aparecen en la grabación, añadiendo un elemento de percusión muy excitante.

Os dejamos con la agenda de conciertos de Fuel Fandango:

8 de mayo – Alicante

23 de mayo – Avilés

29 de mayo – As Pontes

27 de junio – Mallorca

9 de julio – Valencia

25 de septiembre – Guadalajara

15 de octubre – Pamplona

16 de octubre – Bilbao

22 de octubre – Vitoria

17 de noviembre – Londres (UK)

19 de noviembre – Zaragoza



