C. Tangana recupera el número 1 de la lista de álbumes en España con ‘El Madrileño’ tras el paréntesis “Love of Lesbian” de la semana pasada. ‘V.E.H.N.’ baja del 1 al 5 en su segunda semana, lo que deja vía libre a C. Tangana para recuperar la máxima posición. Es la 8ª semana que Puchito está en la cima con su último disco, además relanzado con la “Tiny Desk” y con la edición de un vinilo que ha tardado casi dos meses en llegar, y que se mantiene como el vinilo más vendido del país.

¿Mal o buen día para Ismael Serrano?

El segundo protagonista del día es Ismael Serrano, que ha podido llegar al número 2 en España con su nuevo disco, ’Seremos’, tan solo contenido por la consistencia de C. Tangana, que es su compañero de sello en Sony. El álbum ‘Seremos’ ha venido presentado por sencillos como ‘Porque fuimos’ o ‘Fahrenheit 451’ y, de manera sorprendente, incluye una colaboración con Pablo Alborán, ‘La primera que despierta’. El éxito no es ajeno a Ismael Serrano desde que triunfara con ‘Papá, cuéntame otra vez’ y ha sido número 1 en España en varias ocasiones, como con ’Sueños de un hombre despierto’ (2007), ‘Todo empieza y todo acaba en ti’ (2012) y ‘La llamada’ (2014).

Ismael Serrano es históricamente un firme apoyo para la izquierda del país, por lo que no ha querido dejar de tener unas palabras para Pablo Iglesias en las redes sociales tras su sonada derrota en las elecciones del 4-M, donde también ha comentado su entrada al puesto 2 en España. Ha escrito en Twitter:

“Yo quiero seguir jugando a lo perdido.

Yo quiero ser a la zurda más que diestro.

Yo quiero hacer un congreso del unido.

Yo quiero rezar a fondo un “hijonuestro”.

Gracias @PabloIglesias.

Cambiaste la historia política de este país. Con todo en contra. Suerte”.





Primer top 10 de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba

Aunque en la redacción no nos ha emocionado nunca mucho la llamada “kinkidelia” de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, y a todas luces el suyo es el Premio Ruido más flojo y menos imaginativo de todos los que se han entregado, celebramos el éxito de su segundo disco en la lista de ventas, aunque solo sea porque esta semana ha sido capaz de aparecer un puesto por encima de Bustamante (David).

El disco ‘Hilo negro’ es puesto 9 en España, mientras su debut quedó en el número 30. Además, son capaces de llegar al número 2 en vinilo, tan sólo por detrás de C. Tangana.



Maren llega al top 50 sin vinilo

La bilbaína Maren da una de las sorpresas de la semana, al colarse en el top 47 tan sólo con los puntos de CD’s y streaming. El notable ‘Margaritas y lavanda‘ no aparece en el top 100 de vinilos. Distribuyen Hook/Altafonte.



Myke Towers, top 4; Veintiuno, top 40

El resto de entradas son ‘Lyke Mike’ de Myke Towers en el número 4 (es uno de los 75 artistas más escuchados a nivel global ahora mismo en Spotify), ‘Desde el fin del mundo’ de Duki (puesto 11), ‘Te lo digo todo y no te digo na’ de Rosario (puesto 12), ‘Corazonada’ de Veintiuno en el puesto 39, la edición 50º aniversario de ‘Plastic Ono Band’ de John Lennon (puesto 41), ‘Cicatriz’ de Manel Navarro (73), ’Surface Sounds’ de Kaleo (82) y ‘Sell Out’ de The Who (94).

Un resultado modesto el de Veintiuno, teniendo en cuenta los altos streamings con que contaban temas como ‘Parasiempre’, ‘Caramelo’ y ‘Salvavidas’, en torno al millón de reproducciones o incluso superándolas.