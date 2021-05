Blas Cantó, hackeado tras su primer ensayo en Eurovisión

Blas Cantó está ya en Rotterdam para los ensayos de Eurovisión y corría el día de ayer precisamente cuando se subía al escenario para hacer un primer ensayo general para la presentación de la balada ‘Voy a quedarme’.

Hay que recordar que España pertenece al «Big Five», no concurre en las semifinales de martes y jueves y por tanto, va menos avanzada en ensayos que los países de las semifinales, que comenzaron antes. Aunque no se puede ver el montaje televisivo ideado por RTVE aún, sí se puede apreciar en el vídeo oficial que la puesta en escena será minimalista, dominada por una Luna, y de corte astral, con una especie de lluvia de estrellas.

Sin que la acogida de tales ensayos haya servido para mejorar su posición en las casas de apuestas, donde sigue en los últimos lugares, penúltimo en el momento de redacción de esta noticia, Blas Cantó ha sido noticia porque su cuenta en Twitter ha sido hackeada. En concreto pasaba a pertenecer a Tesla y a difundir mensajes en otros idiomas. No hay relación, eso sí, con su performance en el festival.

Como ha explicado Blas Cantó durante una entrevista en La hora de La 1, el problema viene de días atrás: «Llevo dos semanas con un hacker dando el follón. Alguien ha hackeado la cuenta». Y ha bromeado: «¿Quién sabe? A lo mejor es una estrategia de alguien, pero lo que no pueden hackear es mi actuación en el escenario», ha añadido. Os dejamos con el vídeo del ensayo, el 4º más visto en Youtube España en este momento.

Han hackeado la cuenta de Blas Cantó y ahora es "Tesla" de repente pic.twitter.com/77htECcCaz

