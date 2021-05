Flores en el estiércol IV: Núria Graham se gradúa; Paul Weller ejerce su maestría…

Con cierto retraso según lo previsto, vuelve esta playlist, “Flores en el estiércol”, que pretende ofrecer otra visión de la actualidad pop, una que presta atención a algunos espacios que queda ensombrecidos por las luces de las listas de éxitos y los lanzamientos de campanillas.

Como siempre, parte de la lista está dedicada a algunos de los álbumes y EPs publicados en las últimas semanas que pueden haber pasado desapercibidos: es el caso de debuts largos como los del inclasificable Myd ­­–el exClub Cheval muestra en ‘Born a Loser’ por qué es capaz de hacer bailar al mismísimo Mac DeMarco-, la simpar Glüme -en los cánones de su sello Italians Do It Better-, los gallegos Tulip –‘Estrelas no chan’ se antoja como nuevo favorito para fans del indie de guitarras de escuela británica-, la electrónica elegante y melancólica de Fred Again.. –los seguidores del sonido Jamie xx disfrutarán de lo lindo un ‘Actual Life’ repleto de invitados vocales- o la próxima al mainstream Ashe, en cuyo ‘Ashlyn’ equilibra contemporaneidad con ecos Beatle-escos como los de ‘I’m Fine’.



Conviviendo con estos noveles, veteranos de abolengo como Paul Weller –el legendario gentleman del pop se saca de la manga ‘Fat Pop’ apenas un año después del notable ‘On Sunset’-, Dinosaur Jr. –‘Sweep It Into Space’ es otra muestra de maestría noise-rock de J Mascis, Lou Barlow y Murf-, Flying Lotus –tras ‘Flamagra’, Steven Ellison vuelve con la BSO de un anime de Netflix, ‘Yasuke’, en la que no podía faltar su socio Thundercat, entre otros-, Beachy Head –sí, es un debut, pero detrás de este nombre hay ilustres como Rachel Goswell y Christian Savill de Slowdive o el exFlaming Lips Matt Duckworth-, Zoé –‘Popular’ es una de las refulgentes gemas que la banda mexicana incluye en ‘Sonidos de Karmática Resonancia’- o Iron & Wine –Sam Beam liberaba hace unos días el quinto volumen de sus recopilatorios de inéditos y rarezas, con joyas como ‘Calm on the Valley’-.



Además, la rockera británica Beth James Houghton, Du Blonde, ha publicado su tercer largo, un ‘Homecoming’ en el que lo mismo se dejan caer Shirley Manson (Garbage) que Andy Bell (Ride, Oasis) o una Ezra Furman muy de actualidad por el anuncio de su transición de género. En el ámbito español, destacamos con mucho cariño los nuevos discos de Rata Negra –el trío escindido de Juanita y Los Feos conjuga en ‘Una vida vulgar’ su habitual punk con melodías tan catchy como las de ‘Desconfía de ese chico’-, Karen Koltrane –el combo conquense de rock con ecos kraut y electrónicos reaparece con el EP ‘Movimiento’, en el que destaca ‘El poder ignífugo’- o Junco y Mimbre –tras un debut que cuenta apenas con meses, el EP ‘Or a la llera’ es otro tratado de candor jangle pop con querencia mediterránea-. Aunque si alguien ha dado un salto de gigante esa es Núria Graham, que con el doble single ‘At Last/Ready to Fool You’ mira a la cara a grandes como Angel Olsen o Sharon Van Etten. Sin rubor.



Y si destaco algunos de los discos más especiales de este último mes y medio, no podía menos que hacer lo propio con varios de los que se adivinan más sugerentes y que están cerca de ver la luz. Canciones de Wild Honey, Clara Luciani (en la imagen) –la exLa Femme comparte playlist con sus excompañeros de banda gracias a su sugerente comeback ‘La reste’-, Wavves, Darkside –el esperado regreso de NicolaS Jaar con David Harrington suena rotundamente orgánico, Villagers, Joan Colomo, Moodoïd –el combo francés de pop psicodélico con aspiraciones masivas encuentra una partenaire perfecta en Melody’s Echo Chamber-, Las Ligas Menores, Bachelor –ergo, el dúo femenino compuesto por Jay Som y Palehound (otra joven autora de Boston, Ellen Kempner), Sons of Raphael –los bizarros hermanos británicos Loral y Rohnel Raphael están al fin a punto de lanzar su primer disco- y Madi Diaz –tras tres lustros de carrera, esta cantautora rock de Connecticut parece a punto de dar el gran salto con su primer disco para Anti-Records- anticipan un próximo trimestre de lo más apetecible.



Y para concluir, pero no por ello menos importante, ponemos el foco en propuestas aún no tan conocidas pero igualmente sugerentes: Flores, Erika de Casier –fichaje del sello 4AD-, Marc Seguí –aunque en su caso es ya una celebridad para la gen-Z, y con toda razón-, Lewis OfMan –el galo Lewis Delhomme ya aparecía con ‘Las bañistas’ en la anterior selección, pero la flamante ‘Orphéon’ no podía quedarse fuera por eso-, el geniecillo de la guitarra from, The Lathums –prepárense a amarlos, huérfanos de The Housemartins-, el emocionante Mustafa, los sugerentes Drug Store Romeos o la prometedora Sofia son valores de cantera a seguir muy, muy de cerca.