Ariana Grande y Dalton Gomez se casan

Ariana Grande se ha casado este fin de semana con su prometido, el agente inmobiliario Dalton Gomez, en la que ha sido una ceremonia «pequeña e íntima» a la que han acudido cerca de 20 personas, según ha comunicado un representante de la artista a los medios. Este ha indicado que «la sala estaba feliz y llena de amor» y que «la pareja y las familias de ambos no podían ser más felices».

TMZ informa que Ariana y Dalton se han casado en la mansión de ella en Montecito, en el sur de California, donde también residen celebridades del tamaño de Oprah Winfrey o los duques de Sussex (el príncipe Harry y Meghan Markle). Ariana y Dalton se conocieron a principios de 2020 y se comprometieron a finales de año, justo antes de Navidad, y desde el primer momento la cantante ha mantenido su relación en el ámbito de lo privado: sus apariciones públicas han sido contadas y se han limitado principalmente a las redes sociales.

La noticia llega en un estupendo momento profesional para Ariana Grande, actual número 1 de singles en Estados Unidos gracias al remix de ‘Save Your Tears’ de The Weeknd (hoy martes se conocerá el número 1 de esta semana). Además, ‘positions‘ será seguramente uno de los discos más exitosos de 2021. El nuevo single de este trabajo será el corte final, ‘pov’, dedicado a la relación de Grande con su ahora marido. No existe videoclip para la canción por ahora pero sí se ha lanzado un lyric video protagonizado por dos bailarines.



