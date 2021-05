‘El Madrileño‘ vuelve al número 1 de la lista de álbumes española después de caer al 4 tras las entradas de los discos de Robe de Extremoduro y Zahara. El primero pasa del 1 al 2 y la segunda del 2 al 14. Camilo permanece en el 3 y Derby Motoreta’s Burrito Kachimba suben del 51 directos al 5 gracias a su nuevo disco ‘Hilo negro‘, que ha sido el vinilo más vendido de la semana. El disco ya había sido top 9 en la lista de álbumes en su semana de entrada, pero el grupo mejora ahora el dato anterior.

La entrada más fuerte de la semana es ‘Un largo tiempo’ de Miguel Ríos, que entra en el número 7, seguido por Van Morrison y su ‘Latest Record Project Volume 1’ en el 11. ‘La noche’ de la banda murciana de desafortunado nombre Arde Bogotá entra en el 22 y, a continuación, Xoel López coloca en la tabla de álbumes los dos discos que acaba de reeditar en vinilo: ‘Atlántico‘ entra en el 37 y ‘Paramales‘ en el 45, y son top 6 y top 7 en la lista de vinilos, respectivamente.

Aparecen también en la lista general de álbumes una serie de álbumes en directo que acaban de ser editados en vinilo, por si no quedaba claro lo mucho que moviliza a la audiencia este formato a día de hoy: ‘En directo, Anataisuna Pamplona, 5 de mayo 1984’ de Ramoncín entra en el 46, ‘At the BBC’ de Amy Winehouse (que ya fue editado en cuádruple CD un año después de su muerte) en el 57 y ‘Education, Entertainment, Recreation’ de New Order en el 88.

En cuanto al resto de álbumes de material inédito que entran en lista, ‘X: Incondicional Trilogía Parte III’ de Maki debuta en el número 59 y ‘Van Weezer’ de Weezer en el 78 (el grupo sacó otro disco de canciones nuevas el pasado mes de enero). ‘Embruxo‘, el estupendo segundo disco de Baiuca, solo entra en la lista de vinilos, en el número 44. En cualquier caso, es la mejor posición comercial de la carrera de Baiuca hasta la fecha, pues ‘Solpor‘ nunca llegó a aparecer en la clasificación.

