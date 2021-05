Demi Lovato sale del armario como persona no binaria

Demi Lovato ha compartido con sus seguidores que se identifica como persona no binaria y que pasa a usar los pronombres neutros «they/them», de los que no existe traducción oficial en español, si bien el pronombre «elle» goza de cierto uso popular sobre todo dentro del colectivo LGBTQ+ aunque no ha trascendido al vocabulario mainstream ni de hecho está recogido oficialmente en el diccionario. Lovato ya se había identificado como persona de género fluido.

En un comunicado subido a sus redes, Demi ha dicho que ha llegado a la conclusión de que se identifica como persona no binaria «después de un periodo de terapia y autorreflexión», apunta que «aún estoy aprendiendo y convirtiéndome en mí misma» y que «no pretendo ser experta ni la portavoz de nadie». También añade que hace pública su identidad de género para «ayudar a quienes no han podido compartir quienes son de verdad con sus personas queridas» y pide a sus seguidores que «sigan viviendo su verdad».

- Publicidad -

Demi ha hablado sobre su sexualidad e identidad de género en algunas canciones de su último disco, ‘Dancing with the Devil… The Art of Starting Over‘, que además ha sorprendido por lo acertado de muchas de sus decisiones artísticas. Sin embargo, los resultados comerciales del álbum han decepcionado.

- Publicidad -