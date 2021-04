¿A qué espera Demi Lovato para promocionar su buen disco?

Tibios -muy tibios- resultados de momento para ‘Dancing with the Devil… the Art of Starting Over’, el que tenía que ser el gran regreso de Demi Lovato. El disco se ha quedado sin número 1 en Reino Unido por unas pocas copias, no tenía opción de conseguirlo en Estados Unidos, tan sólo ha arañado un número 8 en Australia, un top 12 en Alemania, un número 36 en Italia… Poca cosa.

Promocionado con una serie de baladasdemodé que no cuentan precisamente con la universalidad de un ‘Hello’, cabe preguntarse a qué esperan Demi Lovato y su equipo para dar a conocer al mundo el buen disco de pop que se esconde en la parte ‘The Art of Starting Over’: ‘Met Him Last Night’ con Ariana Grande, ‘The Kind of Lover I Am’, ‘My Girlfriends Are My Boyfriend’… canciones que sí pueden acercar a Demi Lovato a un nuevo público: el de Miley Cyrus, Taylor Swift, etcétera. El dúo con Ariana Grande se va a enviar a las radios americanas el día 13 de abril y Demi Lovato acaba de asegurar que habrá vídeo para ese ‘Met Him Last Night’. La pregunta es si no será demasiado tarde; por qué no se ha retrasado el disco hasta que este importante vídeo estuviera preparado. ¿Qué posición ocupará exactamente el álbum en las listas cuando el vídeo esté listo?

A falta de que ‘Met Him Last Night’ salve este álbum como merece, escogemos ‘My Girlfriends Are My Boyfriend’ como “Canción del Día”, pues pese a su modesto lugar en la secuencia (pista 15), está siendo una de las favoritas del público. Se trata de una buena producción de Pop & Oak, conocidos por su trabajo para Kehlani, Miguel, Alessia Cara o en menor medida Ariana Grande y Azealia Banks, que da a la composición el toque “travieso” que necesita. Podría haberla cantado la Britney Spears de ‘Blackout’.

‘My Girlfriends Are My Boyfriend’ comienza con una Demi Lovato diciendo que no tiene “amor de su vida” sino varios “amores de su vida” y que estos son sus amigas. Sin embargo, el tono de la canción es un coqueteo constante con la bisexualidad (con ella se identificó en 2017) y con su pansexualidad (que ha reconocido este mes de marzo). Cuando Lovato indica que compra “flores para sus chicas” y “las baña en perlas”, la música parece encerrar cierta vocación orgiástica o cuando menos, un juguetón doble sentido. El que tiene «girlfriend» en inglés.

Y a ello contribuye sin duda la intervención de Saweetie, recalcando que nunca te interpongas en el camino de sus mejores amigas, reivindicando su equipo de «reinas, malas, reales y ricas», a destacar una frase que excluye a los mirones, como queriendo decir que esto no es una fiesta «lesbian chic». «Never two chicks over dicks» es su grito de guerra.



