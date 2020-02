La semana agridulce de Demi Lovato: de su canción de socorro a la Super Bowl

La semana pasada Demi Lovato volvía a la actualidad tras estar a punto de morir a consecuencia de una sobredosis, con una actuación en los Grammy en la que se derrumbaba, actuando con los ojos llenos de lágrimas y tras haber tenido que recomenzar la canción. No era para menos, pues la desgarrada balada que presentaba, co-escrita por la artista junto a otras 5 personas, hablaba de su adicción y de su propia composición. Comienza con Lovato tratando de “hablar con su piano” y “con su guitarra”, dolida por “haber confiado en el alcohol”, y contiene frases tan duras como “por qué coño estoy rezando”, “me siento estúpida cantando, nadie escucha” o “me siento estúpida rezando / así que para qué rezo si nadie escucha”. “Necesito a alguien, por favor envíame a alguien, Señor, ¿no hay nadie? Necesito a alguien” conforma el estribillo de esta canción de auxilio.

Pese a que el tema tuvo muy buena acogida en iTunes, siendo la canción más descargada el día después de los Grammys, la plataforma de Apple ya no es lo que era, y la canción no ha logrado conectar con el público generalista, al menos a nivel mundial. No ha logrado siquiera aparecer en el top 100 británico y se espera una tímida entrada en torno al puesto 55 en el Billboard Hot 100 que está a punto de salir. Quizá por evitar el sonido amable de otras baladas y ser tan dura y explícita; quizá por estar más en sintonía melódicamente con una balada que podrían haber firmado Linda Perry o Lady Gaga, cuyo sonido no es el más adecuado a los tiempos que vivimos; quizá porque toda balada necesita su tiempo para despegar… el “nadie escucha” de la letra de la canción ha parecido premonitorio.

Con todo, Demi Lovato ha podido desquitarse, encargándose de cantar el Himno Nacional americano en la Super Bowl de este domingo, obteniendo buenas críticas con su entregada actuación vocal, en la que la referencia a los “valientes” del final de ‘Star-Spangled Banner’ parece dedicada a sí misma.