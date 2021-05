Ladyhawke sorprende con los 2 singles de su nuevo disco, que saca en octubre

Entre las artistas que anuncian discos para que salgan dentro de ocho siglos, como Billie Eilish, se encuentra Ladyhawke. La artista neozelandesa, conocida por su clásico pop ‘Paris is Burning‘, probablemente una de las mejores canciones de las últimas dos décadas, ha anunciado que su nuevo disco ‘Time Flies’ saldrá el 8 de octubre, dentro de cinco meses.

Para entonces ya habrá pasado un lustro desde que Philippa Brown lanzara su último álbum de estudio hasta la fecha, un ‘Wild Things‘ con el que la artista consiguió dejarnos un single redondo del tamaño de ‘A Love Song‘ a la vez que reinventó acertadamente su sonido por la vía de OMD o la Human League. ‘Time Flies’ promete otro cambio de tercio, como han dejado entrever los dos adelantos publicados hasta el momento.

Cabe esperar, parece, un disco más orgánico que el anterior, menos barnizado de electrónica pues, si el guitarrero primer single ‘Guilty Love’ ha apuntado a los Black Keys de ‘Lonely Boy’ pero desde el prisma irresistiblemente pop de Ladyhawke, a la que hay que sumar la colaboración de la banda de electropop Broods, que también es neozelandesa -todo queda en casa cuando vives en la otra punta del globo-; ‘Mixed Emotions’ ha optado por vestirse de lentejuelas y entrar en la pista de baile para explorar el sonido de la música disco underground de los años 70. Casi tan chic como Jessie Ware, pero menos sintética. El videoclip se estrena en unas horas.

1.- My Love

2.- Think About You

3.- Time Flies

4.- Mixed Emotions

5.- Guilty Love (feat. BROODS)

6.- Take It Easy Mama

7.- Loner

8.- Adam

9.- Reactor

10.- Walk Away

11.- Love Is Blind

