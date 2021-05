Idoipe se entrega a la pista de baile, no solo al folclore aragonés, en ‘Solombra’

En su intento de reivindicar el folclore patrio y tras fichajes como los de Vicente Navarro y Karmento, el sello El Tragaluz acaba de publicar el disco de debut del DJ y productor Javier Idoipe, conocido como Idoipe, a secas. Foto: Daniel Aguado.

El álbum ‘Cierzo lento’ viene presentado por el single ‘El jilguerillo’, reinterpreta una jota en ‘Las espigas de oro’, incluye una dulzaina de su pueblo Estercuel en ‘La encamisada’ y una canción cantada en aragonés de manera íntegra, ‘O sol espunta’. Pero es ‘Solombra’ la que hoy escogemos como «Canción del Día».

El folclore permanece en este tema a través de percusiones e instrumentación orgánica, está en los detalles, pero es una de las canciones del álbum que se levanta para llamar también a la pista de baile, gracias a ese bombo que aparece enseguida, tras un sintetizador que conectamos instantáneamente con el dream pop.

No es esta en cambio una producción que pertenezca a este género, pero sí comparte con él la melancolía en su melodía principal.

Idoipe puede terminar muy agotado de comparaciones con nombres que han sonado tanto en la escena española en los últimos tiempos, como Baiuca o Rodrigo Cuevas, pero en esta composición apunta más bien a la épica de Jean-Michel Jarre, las inquietudes de The Field (que también se ha inspirado muchas veces en lo orgánico) o proyectos nacionales tan dispares como Henry Saiz o The Suicide of Western Culture.





