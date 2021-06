El viaje de los suecos ViVii, mucho más allá de su caravana

ViVii han destacado entre los recientes ganadores del JNSP Song Contest de nuestros foros, en concreto una de las ediciones más curradas. El trío sueco, que ya recordaba a Lykke Li en algunos temas de su debut de 2019 como ‘Love Love Love’ (en aquel disco también estaba su mayor éxito de momento, ‘Savant’), ha publicado hace unos días un nuevo álbum.

Se llama ‘Mondays’ por el siguiente motivo, según explican ellos mismos en la nota de prensa: «Los lunes nos han dejado un mal sabor de boca toda la vida, así que al reunirnos todos los lunes en nuestro estudio a hacer música, nos ayudó a convertir ese día en el mejor día de la semana, tal vez tratando de reescribir el pasado en cierto modo». No es de extrañar si añadimos que los lunes son el día que libran de sus respectivos trabajos y podían grabar. Emil trabaja en un cementerio (“Pongo gente en el suelo, en las urnas”), Caroline es asesora económica y Anders es contador. «Trabajos realmente serios», describe Anders.

El disco contiene temas tan certeros como ‘One Day’, a medio camino entre el sonido New Order, el dream pop y los sonidos desérticos de Mazzy Starr, y otros con sonoridades que pueden recordar a los momentos más folkies de Fleetwood Mac, que siempre han citado entre sus influencias (‘Fool Alone’). ‘Smackdown’ podría representar su vertiente ligeramente más «bailable», pero ha sido ‘Summer of 99’ la ganadora del Contest y por tanto nuestra “Canción del Día” hoy.

Presentada por el usuario ángel_medano, ‘Summer of 99’ aúna las diferentes facetas que encontramos en los citados temas de Vivii. La canción comienza como una grabación acústica y nostálgica que apela a un verano pasado, utilizando la voz de Emil Per Jonsson en las estrofas y la de Caroline Jonsson en el estribillo. Ambos, que son pareja tras haberse conocido en un campamento, cuentan en la nota de prensa: «Hicimos la letra juntos. Es muy personal. Por mi parte, se trata de crecer. Tenemos una historia tan larga. He estado pensando mucho en las letras que solemos escribir, y cuando pienso en la rebelión adolescente que tienen la mayoría de los jóvenes, realmente no la tenía. En lugar de eso, me enamoré de Caroline, ¡me enamoré como loco!¡Ese fue mi tiempo rebelde! Estaba tan perdido en eso… No vi nada. No bebía en las fiestas, de hecho, ¡no comencé a beber hasta los 30 años!».

En la letra explícitamente él recuerda a su madre; ella habla de fingir que está bien… Y de repente, la canción se levanta para evolucionar hacia una especie de cosmic disco que podemos emparentar con Tame Impala o incluso Lindstrøm, como sacando al grupo de su pesar. No es casualidad que una de las frases del tema sea “I’m feeling high tonight”, en sintonía con su vídeo psicodélico. Un viaje que les llevará mucho más allá de lo que su caravana pueda alcanzar. La canción es más recomendable en su versión en vivo, bajo estas líneas.

La 47ª edición del JNSP Song Contest ha sido organizada por «LaBecaria» con la entrega y la dedicación de un contrato indefinido. Presentada en formato de revista, ha incluido entrevistas y declaraciones de artistas ganadores, como Vicente Navarro y usuarios históricos y recién llegados. Podéis revivirla a partir de la página 279 del correspondiente hilo.