Bertín Osborne y Carlos Baute anuncian su propuesta para canción del verano

No contento con traernos el coronavirus, el universo ha decidido castigar a la humanidad un poco más con una de esas noticias que te harán querer coger un cohete a Marte o a Plutón. Bertín Osborne y Carlos Baute han anunciado single conjunto, lo cual parece dejar en bastante mal lugar al asesor o asesora del cantante venezolano, sea quien sea. O no.

‘A fuego lento’ llegará el viernes 11 de junio con un sonido de reggaetón-pop basicote, como copiado de la escuela ‘Despacito’ sin el «como» y bien recalentadito en el microondas, además de una enrevesada letra que intenta muy fuerte ser poética para decir lo siguiente: “Y su cintura vuelve a ser una vez más el epicentro de un volcán que despertó y nos quemó por dentro, a fuego lento, poquito a poco el corazón”. El esqueleto de Quevedo, revolviéndose en su tumba.

¿Es esta colaboración en realidad una decisión sensata? Hay que decir que, pese a lo mal que nos pueda caer Bertín Osborne, el John Wayne español, debido a las declaraciones machistas u homófobas (entre otras cosas) que suele hacer de vez en cuando en las entrevistas o en su programa de televisión, el cantante y presentador sigue siendo capaz de competir con gente del tamaño de Rosalía en las listas de éxitos: su disco de rancheras ‘Yo debí enamorarme de tu madre’ fue uno de los 10 más vendidos de la Navidad en el año 2019.

Por su parte, Carlos Baute puede parecer algo perdido accediendo a colaborar con un artista con el que tiene tan poco que ver, pero su single con Juan Magán, ‘Y te pido perdón’, no se puede decir que haya reventado las listas pese a la popularidad del cantante, que recientemente ha concursado en Masterchef… aunque su último disco ‘De amor y dolor’ llegó al top 8 de la lista de álbumes. En pocas palabras, los dos tiene tirón por separado, ¿por qué no iban a tenerlo juntos? La calidad de la canción ya es otro tema. No, no tenemos demasiadas expectativas una vez escuchado el adelanto. ¿Servirá al menos para echarse unas risas?

Encantado de presentaros mi nuevo single junto a @carlosbaute: A fuego lento 🔥 Disponible el próximo 11 de junio en todas las plataformas digitales pic.twitter.com/Nwm1aQDpux — Bertín Osborne (@BertinOsborne) June 4, 2021