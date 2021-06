Ava Max estrena la eurodance ‘EveryTime I Cry’

Ava Max, que en los últimos meses ha triunfado en todo el mundo con ‘My Head & My Heart’ y con ‘Kings & Queens’ después de petarlo con ‘Sweet but Psycho’ y con otros singles como ‘So Am I’ o ‘Who’s Laughing Now’, publica nuevo single: ‘EveryTime I Cry’ es otro de esos temas eurodance que tan bien se le dan a la cantante, con mucho potencial para sumar otro hit a su lista de ídem.

Todo el mundo sabe lo que le gusta pegarse una buena llorera a cualquier diva dance que se precie, pero solo para proclamar que ha conseguido salir adelante y que se siente más fuerte que nunca. Esto es exactamente lo que canta Ava Max en esta canción de extraña estilización en su título (si la palabra «everytime» no existe por mucho que Britney Spears escribiera una canción con ella, «everyTime» menos), que no puede ser más rabiosamente 90s en todo lo demás.

- Publicidad -

«Cada vez que lloro me hago más fuerte» es la sentencia que deja el estribillo de esta canción en la que Ava cuenta que se ha estado «hundiendo», que ha estado «abrumada por sus caóticas emociones» o que ha estado «contando los días desde la cama» para finalmente salir de la miseria. Lo hace sobre una base de eurodance producida por Cirkut en la que no falta el piano de rigor, ni tampoco cierta sensación de nocturnidad, de que Ava está dispuesta a comerse la noche.

Quizá lo mejor de ‘EveryTime I Cry’ es que su ritmo un poco tecnopop pega lo mismo en el contexto de Fangoria que en el de Joel Corry, sin dejar de sonar a un pastiche noventas que realmente no está haciendo nadie más, o que desde luego no se está haciendo tan bien. Cirkut, que ha trabajado con Dr. Luke, sabe lo que hace, pero pocas pegas se le pueden poner a una melodía tan europea, tan sueca, tan… melódica. Lo pete o no, está claro que ‘EveryTime I Cry’ busca capturar una heroicidad que no se ve tanto en las listas.

- Publicidad -

Ya entregada totalmente a la década mencionada más que a los 2000s de Lady Gaga o Katy Perry, Ava Max ya había dado pistas de por donde podría ir su carrera tras lanzar su entretenidísimo álbum debut ‘Heaven & Hell’, en el que cabían cortes similares como ‘Born to the Night’. ‘EveryTime I Cry’ es su primer single reciente ajeno a aquel lanzamiento.