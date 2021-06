Leticia Sabater quiere que le metas la inyección en ‘La Bananakiki’

Es verano, hace un calor abrasador, llevas horas vagando por el desierto muerto de hambre y sed y estás a punto de colapsar, no ves el mañana… hasta que te topas con un oasis: es Leticia Sabater bailando su nuevo single ‘La Bananakiki’, la fuente de agua fresca que necesitabas.

Pero lo de Leticia no es un espejismo sino real como la vida misma. Como cada año, próxima al Orgullo, la ex presentadora y actual persona famosa vuelve con single veraniego con el que animar los saraos y, un año después de opositar para Rosalía en ‘Vete pal carajo tra tra‘, se decide a abordar el coronavirus en este nuevo single de ritmos de salsa y merengue en el que te pide que la vacunes. Pero no con una aguja.

De título fálico, de ‘La Salchipapa‘ pasamos a ‘La Bananakiki’ en esta producción de estrofas 100% improvisadas in situ en las que las rimas y el ritmo musical pasan a un segundo plano, o directamente a otra dimensión, mientras Leticia pesca un poquito de acento cubano para la ocasión. Entre peticiones tipo «metémela pum pum» que se repiten ad infinitum hay que decir que el tema parece acusar una pequeña incongruencia cuando rima «este verano te voy a vacunar, papacito yo soy la doctora amor» con «prefiero con aguja larga y gorda que la bananakiki entra mejor». ¿Quién recibe la vacuna entonces? ¿Se ha colgado Leticia un pene vibrador en la cintura? ¡Anotación en Genius ya!

A falta de análisis literario de ‘La Banakiki’ queda por comentar su videoclip, en el que Leticia aparece vestida de enfermera o con un bikini que busca emular la bandera de España. Rodado en lo que parece una pista de aterrizaje de avionetas de los tiempos de Franco, el vídeo presenta «cameos» de personajes pop como Freddy Mercury o Isabel Díaz Ayuso con una subtrama a lo ‘Thriller‘ de Michael Jackson y escenas de Sims (?) que no tienen ningún tipo de sentido. Claro que buscárselo a un vídeo de Leticia Sabater sí es engañarse a uno mismo y no ver un oasis falso en medio del desierto…

En redes, la Leti ha presentado ‘La Banakiki’ así a sus seguidores, es decir, a toda España: «Hola A todos aquí tenéis LA BANANAKIKI el temazo Del verano con su videoclip, para que lo bailés dándolo todo con tu gente en la playa, chiringuitos, discos, fiestas,bodas, Y partas las pistas». Por cierto, ¿sabías que ‘La Salchipapa’ es de 2016? Esto sí es relevancia y no lo de Lorde…