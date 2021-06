Flos Mariae ya no existe porque «se ha roto» pero sus 7 integrantes no abandonan la música. Por un lado, las tres exiliadas del grupo, aparentemente las responsables de que este se disolviera el pasado mes de marzo, han formado un trío llamado Mariah’s Pop que no se refiere a Mariah Carey sino a la Virgen María. Por otro lado, las cuatro hermanas restantes se han unido en un grupo llamado 4HBD («4 hermanas Bellido Durán») y además están haciendo sus pinitos como youtubers. Gracias a Slavin por el aviso en los foros, donde Flos Mariae cuentan con su propio hilo.

El primer single de Mariah’s Pop se titula ‘Te prometo, mamá’ y es por supuesto un homenaje a su madre. El estilo musical continúa por el sendero de ese darkwave techno industrial que caracterizaba los últimos singles de Flos Mariae; y en la letra, las chicas prometen a su progenitora que seguirán pregonando la palabra de Jesucristo haya donde vayan: «te llevaré al mundo entero / Te mostraré con mis obras / Te imitaré con mucho esmero / Y tuyas serán mis palabras». La ironía de ‘Te prometo, mamá’ es que su conjunto de beats siniestros y voces cacofónicas espantaría al mismísimo Judas, con «perdón» a las autoras. Recientemente, estas han lanzado un segundo sencillo llamado ‘Tú eres de los nuestros’ con bien de «la la las» y una producción musical muy similar.

Más innovadoras han sido 4HBD con su primer sencillo oficial, ‘Estate al loro’. Con letra escrita por su padre para sorpresa de ellas mismas, como han contado en un vídeo de Youtube, la canción contiene rimas tales como «si hacer el bien es tu anhelo / al fin llegarás al Cielo», «no temas a la muerte / en el cielo quiero verte», «Jesús ha comprado tu parcela celestial / La más guay, fenomenal», «debes estar al loro / cuida tu tesoro / que no te pille el toro» o, mi favorita, «no pierdas el Cielo / por hacer el canelo».

Pero lo mejor es que la producción de ‘Estate al loro’ ya no es tan apta para Berghain o la difunta sala Magia Roja de Barcelona… más bien recupera los ritmos brutones del dubstep circa 2012 de gente como Skrillex, aunque con un videoclip mucho más k-pop. Las coreografías de todas ellas, entre saltitos, movimientos extraños de mano y miradas fulminantes solo están a un grado de separación de lo que hace Caroline Polachek.