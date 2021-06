Efterklang se acercan al pop en ‘Living Other Lives’, inspirada en Instagram

Efterklang han anunciado que su nuevo disco ‘Windflowers’ sale el 8 de octubre. Será su primer lanzamiento en el sello City Slang, casa de José González, Caribou o Noga Erez, y su primer adelanto es sorprendente. Es la Canción Del Día.

El trío danés formado por Mads Brauer, Rasmus Stolberg y Casper Clausen es conocido por su sonido de chamber pop electrónico y preciosista, expuesto en buenos discos como ‘Parades’, pero ‘Living Other Lives’ presenta novedades respecto a lo que ha solido hacer. El tema busca una grandiosidad épica, hasta el punto de que su introducción dura 1 minuto, y se basa en un marcado compás de ritmo programado que suena vagamente breakbeat. El grupo acompaña esta base con ritmos de guitarra acústica y otras melodías de guitarra, flauta o sintetizador para crear un tapiz muy rico de sonidos donde cabe lo bucólico con lo espacial, mientras la melodía vocal es 100% Bon Iver aunque no haya sido intencionado. Por momentos da la sensación de que los Coldplay de ‘Viva La Vida’ podrían haber hecho una canción así. El videoclip ha sido rodado en la isla danesa de Møn con una vieja cámara de 16mm rusa.

Si el álbum habla sobre «existir, solos o juntos en la naturaleza» y «sobre reconectar y dejarnos crecer los unos a los otros», ‘Living Other Lives’ lo hace desde una perspectiva muy actual. Cuenta Clausen que ‘Living Other Lives’ nació cuando trasteaba con un 404 sampler mientras navegaba a través de Instagram, lo cual le hizo reflexionar sobre esta red social y su rol en el mundo de hoy. «La imaginación salta de un lugar a otro, de una vida a otra. Me vuelvo a encontrar conmigo mismo, me actualizo a mí mismo, absolutamente exento de cuerpo, mientras navego por la red…. Es un mundo fascinante el que estamos viviendo, es tan simbiótico, todos sabemos lo que los demás están haciendo… Siento que estoy viviendo múltiples vidas al mismo tiempo, que estoy observando a esta gente expresarse y cambiarse a sí mismas desde tan lejos pero a la vez en el mismo planeta».



