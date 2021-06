‘Days Like These’, lo que harían Low en un campamento de composición

Low han anunciado que su nuevo disco ‘HEY WHAT’ sale el 10 de septiembre vía Sub Pop Records/Popstock!. Es uno de los regresos más esperados en el ámbito del indie-rock ya que ‘Double Negative‘, su anterior trabajo, fue uno de los mejores discos de 2018 para numerosas publicaciones como la nuestra, e incluso ha sido considerado uno de los mejores álbumes de la pasada década. Lo cual es mucho decir teniendo en cuenta que el grupo de Duluth empezó en esto a principios de los años 90 y que lleva 25 años en activo… Y lo que significa, a su vez, que sigue en plena forma.

De hecho, ‘Double Negative’ parece haber marcado la dirección de este nuevo álbum porque el primer adelanto, ‘Days Like These’, suena como una versión más extrema y oscura de lo ofrecido en aquel disco. El tema arranca con una melodía a cappella, tan clara y tan sumamente pop que parece sacada de una de esas «songwriting camp» con las que se fabrican los hits de hoy en día. Casi puedes visualizar a Ryan Tedder grabando la maqueta para pasársela a los Jonas Brothers. Pero luego Low hacen de las suyas sumergiendo esta melodía en una capa de distorsión tremendamente incómoda y perturbadora. El tema concluye con una coda de sonidos celestiales que contrasta con lo escuchado previamente.

Si Low suenan más pop que nunca es a propósito: la nota de prensa subraya que cada una de las 10 pistas de su nuevo álbum ha sido compuesta «a partir de su propio gancho». Esta explica también que el disco, el tercero en ser producido por BJ Burton, «se centra en el método propio de artesanía de Low, moviéndose con la fe de encontrar nuevas formas de expresar la discordia y el placer que derivan de estar vivos con el propósito de convertir la dualidad de la existencia en himnos que compartir». A continuación os dejamos con el vídeo de ‘Days Like These’, dirigido por Carlos Rene Ayala, y con la secuencia de pistas del largo.

Tracklisting:

1. White Horses

2. I Can Wait

3. All Night

4. Disappearing

5. Hey

6. Days Like These

7. There’s a Comma After Still

8. Don’t Walk Away

9. More

10. The Price You Pay (It Must Be Wearing Off)