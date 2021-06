Liz Forte también le da al dancehall en la seductora ‘Vestirte de Prada’

Entre las decenas de novedades que es posible escuchar desde ya en la playlist de novedades actualizada «Ready for the Weekend» hay que destacar el nuevo single de Liz Forte, ‘Vestirte de Prada’. Liz Forte es el alias de Álex Forte, joven cantante madrileño cuyo estilo musical se engloba en el llamado pop urbano por su asociación a los ritmos del trap y el dancehall o a su gusto por los raps autotuneados. En su mayor éxito ‘Joven chulo triste’ canta que le gusta la fiesta y que «se está quedando Britney»… quizá no en el momento más oportuno, pero Forte tiene otras cosas que ofrecer.

‘Vestirte de Prada’ es uno de los temas nuevos que se han incluido en la reedición del primer disco de Forte, precisamente titulado ‘Joven chulo triste’ y editado hace unos meses por la comunidad de música independiente Acqustic, también tras Besmaya. Así lo presenta la nota de prensa, incluyendo declaraciones de su autor: “Vestirte de Prada” cuenta la historia de uno de esos amores de verano inolvidables. Es un hit cálido y bailable inspirado en la sensualidad del Dancehall y el Afrobeat. En palabras del autor: “Escribí este tema el verano pasado, que pasé encerrado en Madrid imaginando qué querría escuchar en una fiesta en una playa perdida por la noche”.

- Publicidad -

La nota añade que ‘Vestirte de prada’ «encaja perfectamente en el mood del pop de artistas como Rels B, Drake o Bad Gyal» y la música de la última viene a la mente desde el segundo cero, pues ‘Vestirte de Prada’ también es una estupenda producción de dancehall -la base es de mauvetrip- hecha en España… si es que este dato tiene alguna importancia. La canción empieza como grabada desde lejos, como a las puertas del antro donde Rihanna retozaba con Drake en el vídeo de ‘Work’, pero cuando arranca de verdad con la entrada de las percusiones suena igual de lustrosa y cara que la marca que menciona su título. Entre el sonido de xilófonos y percusiones agitadas tipo ‘Pon de Replay’, Liz Forte presenta en ‘Vestirte de Prada’ probablemente su canción más seductora.



- Publicidad -