Natalie Imbruglia, quien arrasara a finales de los 90 con su primer single ‘Torn’, llegando a vender más de 7 millones de copias de su debut ‘Left of the Middle’, vuelve en 2021 con un nuevo álbum llamado ‘Firebird’ que verá la luz el 24 de septiembre. Será el primer álbum de estudio que publica Imbruglia desde 2015, año en que lanzó el álbum de versiones ‘Male’, en el que se acercó a temas conocidos de Daft Punk, The Cure, Damien Rice, Tom Petty o Iron & Wine.

Pero que nadie se asuste, ‘Firebird’ será un trabajo de material completamente original, el primero de esta naturaleza desde ‘Come to Life‘, editado en 2009, que Imbruglia ha compuesto junto a gente como Albert Hammond Jr de The Strokes, Romeo Stodart de The Magic Numbers, KT Tunstall, Eg White (Adele, Dua Lipa, Sam Smith), Luke Fitton (Little Mix, Girls Aloud) o Fiona Bevan (One Direction, Ed Sheeran).

Precisamente estos dos últimos nombres son co-autores junto a la australiana del primer avance del disco, ‘Build it Better’, un apañado corte de soul-pop con querencia góspel que precisamente recuerda al trabajo de Adele o Sam Smith. No será histórico como ‘Torn’ ni conmueve como ‘Shiver’ pero es un buen tema con el que Natalie regresa a la actualidad musical.

En nota de prensa, Natalie explica que en ‘Build it Better’ ha querido expresar que “rendirse al caos y ver lo que hay del otro lado es una buena lección de vida». En concreto, el tema viene a decir que el tiempo cura las heridas y su melodía es totalmente optimista cuando, en el estribillo, defiende que «nada dura para siempre» y que «cuando algo cae solo queda construirlo mejor».

01 Build It Better

02 Nothing Missing

03 What It Feels Like

04 On My Way

05 Maybe It’s Great

06 Just Like Old Times

07 When You Love Too Much

08 Not Sorry

09 Human Touch

10 Change Of Heart

11 Invisible Things

12 Dive To The Deep

13 River

14 Firebird