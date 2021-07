Bon Calso: más buen pop español que mira a Jamaica… y al trap americano

Que los ritmos jamaicanos y del afrobeat o el dancehall están integradísimos en el lenguaje musical actual es obvio no solo porque Bad Gyal sea una de las mayores exportaciones musicales de España al resto del mundo. Que nos perdone Aluna por decir algo así. Hoy, los artistas jóvenes que se están haciendo a sí mismos, que componen y producen ellos solos o con amigos desde estudios caseros montados también por ellos mismos, intentando hacerse un nombre tanto en Spotify o Youtube como en las salas de conciertos, están enormemente influenciados por estos ritmos y sonoridades caribeños, los cuales, a su vez, gozan de un enorme éxito en las plataformas de streaming.

Un ejemplo es Ant Cosmos, autor en mi opinión de una de las mejores canciones de 2020, y también Liz Forte, compañero de Bon Calso en la comunidad de música independiente Acqustic. Bon Calso es el alias de Jorge González Muñoz, un joven cantante y compositor que también busca su propio hueco en la llamada escena urbana española nutriéndose de los estilos más pujantes que propone el pop internacional, como el trap o los ritmos caribeños y, de hecho, su canción más exitosa hasta la fecha, ‘Ya no nos vemos’, suena como inspirada en los momentos más melancólicos de ese Drake que tanto a coqueteado con el afrobeat, eso sí, sin abandonar la estética del autotune, que tanto marca lo «urbano».

Entre las producciones de Bon Calso que ya suman cientos de miles de escuchas en Spotify, aparte de la mencionada ‘Ya no nos vemos’, los dancehall suavecitos de ‘Pierdo el control’ o ‘Por la zona’ o la reciente ‘Pow Pow Pow’, una de sus composiciones de trap más afinadas. En esta canción producida por Harry Bass, Bon Calso se nota que ha estudiado a sus ídolos, porque se marca uno de esos estribillos tan propios del hip-hop de letra perfectamente integrada en el tempo, haciendo que rimas como «la más dura del club, la más dura de to tu coro, sé que los demás no, yo te prendo como Marlboro» deslicen de su boca como si nada. Después de publicar el disco ‘Feelings Matter’ producido por IAMTOMMY y el EP ‘Feelings Matter’, ‘Pow Pow Pow’ es una canción con la que Bon Calso sigue cavando su lugar en esta difícil industria.











