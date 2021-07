Lana del Rey no saca disco hoy, pero da señales de vida

Hoy tenía que salir un nuevo disco de Lana del Rey, ‘Blue Banisters’, del que se han presentado aparentemente una serie de canciones, muy pocas semanas después de su lanzamiento anterior, un ‘Chemtrails Over the Country Club‘ que ya hemos incluido entre los mejores discos de 2021.

El 67% de nuestro público se mostraba muy pesimista al respecto en una encuesta realizada a través de Twitter. Obviamente nada de Lana del Rey ha aparecido en las plataformas de streaming este 4 de julio. La buena noticia es que la cantante sí ha tenido la sensibilidad de hacer una actualización para sus fans.

- Publicidad -

Lana comparte un nuevo teaser, indicando que el nuevo disco saldrá «más tarde» pero que un single sí saldrá «prontito» y que el disco necesita ser terminado. Eso es lo que entendemos de ese escueto TBD («to be done», «to be determined», «to be decided») que los más agoreros se complacerán en traducir como TO BE DELETED.