Post Malone es uno de los artistas internacionales que todavía NO han publicado disco este año. 2021 ha empezado a ponerse interesante (en el sentido comercial del término) gracias a los regresos de Billie Eilish o Ed Sheeran, entre otros, pero muchos artistas parecen estar esperando a que termine la pandemia para anunciar sus nuevos trabajos y sus respectivas giras, sin arriesgarse a tener que posponerlas ad infinitum como Dua Lipa.

El regreso de Posty es especialmente esperado porque ‘Hollywood’s Bleeding‘ fue uno de los 10 discos más vendidos tanto en 2019 como en 2020 gracias, sobre todo, al astronómico éxito de su single ‘Circles’, uno de los más poperos de su carrera. Hoy este regreso se materializa con el lanzamiento de ‘Motley Crew’, un tema que no se refiere a la banda de metal del mismo nombre sino a ese «grupo variopinto de personas» con el que se junta el músico, su «pandilla».

El tema no explota la vena rockera de Post Malone plasmada en la estética de ‘Hollywood’s Bleeding’ ni tampoco las guitarras acústicas de ‘Better Now’ u ‘Only Wanna Be with You’, su reciente single para ‘Pokémon 25’. Más bien vuelve a sus inicios traperos, aunque sin que la producción sea tan atmosférica como la de ‘rockstar’ ni tenga demasiada enjundia en general. Por no hablar de la voz medio «annoying» que pone en las estrofas, que suena algo forzada.

En cuanto al nuevo disco de Post Malone, se sabe poco pero, según declaraciones de un productor que ha estado trabajando con él en el estudio, parece que el disco podría ser doble o que incluso Post se encuentra preparando dos proyectos por separadp. Hace unos meses, Dre London aseguraba en redes sociales que Post había «aceptado» el hecho de que «el mundo merece dos proyectos» suyos este año y que el primero «saldría más pronto de lo que pensáis».

Post no ha confirmado esta información por ahora, pero sí ha confirmado que ha estado trabajando en su nuevo álbum, ha declarado que está «muy emocionado» por ofrecer nueva música a sus seguidores y ha indicado que está «experimentando con nuevos sonidos». ‘Motley Crew’ no da una pista de por donde pueden ir los tiros: suena un poco a lo de siempre.