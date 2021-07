Troye Sivan salda una deuda desde el interior de una piscina

Puede que este año Troye Sivan haya tenido su pequeño viral con su participación en ‘You’ con Regard y Tate McRae, pero el mejor trabajo de su carrera continúa siendo el EP ‘In a Dream’ que publicaba el verano pasado.

Allí había un interludio de menos de un minuto llamado ‘could cry just thinking about you’ que desde esta semana, es una canción contante y sonante. Como habréis advertido si estáis entre los 5.000 suscritos a «Ready for the Weekend«, nuestra playlist con las novedades de cada viernes, ‘could cry just thinking about you’ ya es una canción de 3 minutos de duración, e incluso tiene vídeo propio.

En el vídeo, Troye Sivan aparece cantando esta composición de desamor, de melodía un tanto beatliana (circa ‘Let It Be’), desde el interior de una piscina. Cosas tan remotas como ‘Querelle de Brest’ o que no terminan de llegar, como las Olimpiadas de Tokio, podrían ser los diversos referentes de esta delicada pieza que el artista ha presentado de esta manera: «Escribí esta canción llorando en la cocina, justo cuando mi vida empezaba a tambalearse. Grabé allí la toma vocal y la puse así en el EP. Ahora, ¡sorpresa! La versión completa está en todas las plataformas. Es la canción más triste ever, pero estamos ok ahora. Más o menos».



