Tulsa desata su furia en su canción más Robyn

‘Ese éxtasis‘ ha sido este año el nuevo disco de Tulsa, y va a ser nuestro «Disco de la Semana», aprovechando una enriquecedora charla que mantuvimos con Miren Iza recientemente y que publicaremos en los próximos días.

Hubo varios singles de adelanto, como ‘Tres venenos’ y ‘Yo no nací así’, destacando ‘Autorretrato’, que por estos lares siempre sonó como la canción más importante de la carrera de Tulsa, y una de las mejores canciones de 2020 para nuestra redacción. Este verano ha habido nuevo single, ‘Gran fuerza domadora‘, con su videoclip y todo, pero la que vamos a elegir como «Canción del Día» para este lunes va a ser ‘Los volcanes avisan’.

Se trata de un tema en el que Tulsa habla sobre «volcanes» comparándolos consigo misma, en concreto con su manera de explotar, de manejar sus más bajas pasiones. Dice en su poética letra:

«Los volcanes avisan antes de estallar,

Para que puedas intentar escapar,

Pero mi amor ya te digo yo no soy un volcán,

No soy el topo, nadie sabe qué me va a pasar».

Y remata el estribillo:

«Antes de que lo pueda pensar, ya he dicho lo indecible,

Antes de que lo pueda pensar, ya he roto lo irrompible

Antes de que lo pueda pensar, ya es demasiado tarde».

Si mi compañera Mireia Pería apuntaba a New Order en la producción de esta canción, Miren Iza nos ha contado que más bien se inspiró en Robyn. Cuando le preguntamos por su producción oscura, que tampoco recuerda a las típicas canciones influidas por New Order de La Bien Querida, Miren responde: «Tengo un problema con la percepción de las cosas. A mí sí me parece súper alegre, demasiado comercial, la quería quitar porque no tenía nada que ver conmigo. Ángel (productor) me decía «¡por favor, métela! ¡No sabes lo que dices!». No la quería quitar porque fuera comercial, sino porque la veía fuera del tiesto respecto a las otras del disco. Sí que sale un poco, pero me gusta. Es un contrapunto que para mí da luz. Yo me inspiré en Robyn. Dije: «voy a jugar con esto». La base la tuve mucho antes de la grabación y lo de los volcanes lo incrusté después. A veces tienes que hacer esa labor de encajar las cosa. Entiendo lo que dices de New Order, también ‘ken’ de Destroyer podía ser una referencia».