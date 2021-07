The War on Drugs, uno de los grupos de rock americano más queridos de la última década gracias a discos como ‘Lost in the Dream‘, ha dado al fin los detalles de su esperado nuevo disco, el quinto de su carrera. ‘I Don’t Live Here Anymore’ saldrá el 29 de octubre vía Atlantic con un tracklist de 11 pistas. Será el primer álbum de la banda estadounidense desde 2017, año en que salió ‘A Deeper Understanding’, uno de los 10 mejores álbumes de aquel año.

En todo este tiempo es cierto que Granduciel ha aparecido en el último trabajo de los Killers, el Disco Recomendado ‘Imploding the Mirage’, que sonaba muy The War on Drugs, pero ‘I Don’t Live Here Anymore’ supone su regreso oficial aunque se presenta con un tema que, quizá, descolocará ligeramente a sus seguidores. No es que ‘Living Proof’ no lleve el sonido de la banda, que lo hace y mucho, sino que no es exactamente el primer single que probablemente esperabas.

- Publicidad -

‘Living Proof’ es el tema de apertura de ‘I Don’t Live Here Anymore’, pero también es una balada que se desarrolla con calma hasta alcanzar los cinco minutos de duración, entre rasgueos de guitarra acústica y notas de piano. Un corte emotivo en el que Granduciel reflexiona sobre la naturaleza de la vida y los baches con los que cualquier persona se puede encontrar: «llévame a casa, siempre estoy cambiando, ahora estoy en Chicago, ven a mí, conozco el camino, sé que está cambiando, conozco el dolor que has estado sintiendo, he estado en ese lugar del que has intentado escapar».

01 Living Proof

02 Harmonia’s Dream

03 Change

04 I Don’t Wanna Wait

05 Victim

06 I Don’t Live Here Anymore

07 Old Skin

08 Wasted

09 Rings Around My Father’s Eyes

10 Occasional Rain