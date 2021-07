Ariana and the Rose es una banda de Nueva York que lleva en activo desde 2013. En todo este tiempo ha publicado diversos singles y epés y teloneado a artistas como Lizzo, Allie X o Foxxes. El grupo se forma cuando su vocalista, Ariana Di Lorenzo, decide aparcar sus pinitos en el mundo del arte dramático para dedicarse a la música, motivada por el cruce entre synth-pop e instrumentación orgánica que percibe en la música de grupos como Depeche Mode, una de sus mayores influencias.

El amor de Ariana and the Rose por el pop de los 80 le ha llevado a publicar himnos en este estilo como ‘True Love’ o a colaborar con Roosevelt en un remix de ‘Love You Lately’, una de sus producciones efectivamente más orgánicas. Chvrches pueden haber sido una influencia en el sonido de ‘Survival of the Fittest’ y Ariana dice admirar especialmente artistas femeninas que van a su bola como Goldfrapp o Bat for Lashes o a estrellas del pop tamaño Cyndi Lauper, lo cual se nota en una obra musical que suena apegada a los sintetizadores sin tener miedo de sonar comercial. Su música recuerda definitivamente a la vertiente más ochentera y electrónica de ese pop practicado por gente como MUNA o Dagny.

Y luego está ‘Every Body’, su último single. Un corte mucho más contundente y clubero en el que se pueden percibir ecos a New Order o a la Georgia de ‘About Work the Dancefloor‘. Ariana lo escribe durante el confinamiento con la intención de evocar las salvajes noches de Nueva York, esas que entonces tan solo son un sueño, y la ha publicado estos días, cuando las discotecas han empezado a abrir sus puertas. Su intención con ‘Every Body’, hoy la Canción Del Día, es hacer un homenaje a estas discotecas y en concreto a las personas del colectivo LGBTQ+ que ha conocido en ellas, porque «las discotecas y la noche tienen más que ver con un sentido de comunidad que con el individuo, y son sitios que han sido un hogar para mí».















