Presentamos una nueva edición de nuestra sección «10 Fotos Que» con algunas de las fotos que más nos han divertido o sorprendido en redes sociales.

Paco León rueda con Nicholas Cage: Ya anunció Paco León en La Resistencia que iba a rodar una película con el actor convertido en meme donde los haya, Nicolas Cage. La película está protagonizada por Nicolas Cage, que hace de Nicolas Cage, y se titula ‘The Unbearable Weight of Massive Talent’. Se estrena el año que viene.

Nathy Peluso hace de presentadora española: Ibai Llanos cada vez tiene invitados de mayor nivel en su canal de Youtube y, después de entrevistar a Ed Sheeran, ha tenido oportunidad de hablar con Nathy Peluso, de promoción de su single ‘Mafiosa‘. El vídeo de la cantante imitando la voz de la típica presentadora de informativos española se ha hecho viral con razón.

El cutre-cuarto de Kanye: En un surrealista devenir de los acontecimientos, Kanye West no solo ha pospuesto el lanzamiento de su nuevo disco ‘DONDA’ para sorpresa de nadie sino que, peor aún, se ha mudado al estadio de Atlanta donde celebró la última «listening party» para terminarlo. Aquí muestra orgulloso su habitación. Juraríamos que es la de una cárcel, pero parece que no.

Drag Race, edición ‘Aquí no hay quien viva’: Tras la final de Drag Race España, en la que se proclamó ganadora a Carmen Farala tras su impresionante lipsync de Rocío Durcal, este usuario de Twitter ha imaginado una pasarela de reinas protagonizada por personajes de ‘Aquí no hay quien viva’ que parece hasta real. ¡Reto de Paloma Urban Fashion ya!

Tengo un poco abandonado esto… Pero paso por aquí para decir que necesito que @DragRaceEs haga un challenge PUF en la segunda temporada. Y para ello, he hecho esta mix 😆 #DragRaceES #PUFDragRace pic.twitter.com/OOfyt6zhWP — Ayo Vega (@ayo_vega) July 24, 2021

Ada Colau con fans: El mes del Orgullo 2021 pasará a la historia desgraciadamente por el repunte de homofobia que ha tenido lugar después. Antes se celebró con diversos eventos y conciertos, por ejemplo en Barcelona, donde la alcaldesa Ada Colau se dejó ver con varios «fans»… quienes no son otros que Camela, Rigoberta Bandini y Rocío Saiz.

Britney Spears, desatada: Desde que Britney ha cambiado de abogado no se muerde la lengua a la hora de criticar abiertamente a su familia en Instagram. Ha llegado a declarar que «esta tutela ha matado mis sueños así que todo lo que me queda es la esperanza». También está subiendo fotos como esta, que ha tenido que resubir varias veces porque, al parecer, Instagram no para de borrársela. ¡Free the nipple y Free Britney!

The Blessed Madonna, recuperada: La productora ejecutiva de ‘Club Future Nostalgia‘ ha sufrido un susto de los grandes recientemente cuando, durante una cirugía de bajo riesgo, «dejó de respirar» y hubo de ser entubada. Por suerte está recuperada y ya guarda reposo en casa. Róisín Murphy, Diplo, Glass Animals o Georgia se encuentran entre quien le han enviado ánimos.

Adele, loca por el fútbol: Ya sabéis que Adele sube foto a Instagram al mismo ritmo que saca disco, más o menos cada 85 años, y esta vez ha sido a causa del furor futbolero. Inglaterra, al final, perdió contra Italia en la Eurocopa, al contrario de lo que da a entender el vídeo de abajo, anterior, pero Adele no ha dejado pasar la oportunidad de mostrarle su orgullo a su equipo favorito.

Cuando La Bien Querida solo era Ana: La Bien Querida, personaje favorito de esta sección, ha sorprendido recientemente a la audiencia tras subir a sus redes unas imágenes de ella en la época en que era adolescente. Aquí aparece posando en el Chinese Theatre de Los Ángeles con 16 años, aunque sin dar más información acerca de su viaje.

Alanis, Grimes y will.I.am., el extraño jurado: Habrá que verlo para creerlo pero sí, Alanis Morissette, Grimes y will.I.am. ejercerán de jurado en un nuevo talent show llamado ‘Alter Ego’ que será «la primera serie de competencia de canto de avatar del mundo». Alanis y Grimes tienen en común que son canadienses pero, en principio, poco más, así que será interesante verlas juntas en acción.