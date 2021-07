Robie critica la mentira del amor romántico en el cine y en la música

El sonido PC Music ha fascinado a diferentes generaciones y ha inspirado a nuevos artistas a seguir esa vía por su cuenta, de RRUCCULLA a PUTOCHINOMARICÓN. Entre quienes están haciéndose un nombre tomando algunas ideas y añadiendo algunas propias, Robie, que este otoño publicará un EP llamado ‘One Love’ con la historia de un primer amor como hilo conductor. Antes nos había entregado otro EP llamado ‘Baby’, más reggaetonero y más Bad Gyal, en el que Javiera Mena aparecía en el corte titulado ‘Contigo’. Foto: @yungakitaa

Robie, que ha resucitado nada menos que a Paco Pil en ‘¿Qué quieres de mí?’, ha colaborado también con PUTOCHINOMARICÓN en uno de sus últimos singles, ‘Bésame’, momento que aprovechamos para invitarla a nuestra sección MEISTER OF THE WEEK, comisariada por Jägermusic. En relación a su próximo EP, Robie ha escogido hablar sobre la mentira del amor romántico en el cine y la música.

En los últimos años se ha hablado mucho sobre cómo el cine y la música nos vende un amor romántico que luego es totalmente irreal. ¿Cuándo empezaste a ser consciente de este problema?

Cuando me enamoré por primera vez y me di cuenta de que no todo era como yo creía. Desde cómo iba a ser el primer encuentro sexual hasta cómo se desarrollaba la comunicación, pasando por la existencia de mentiras, celos, inseguridades, etc… Ahí es cuando me di cuenta, aunque en ese momento, lo vi más como un problema mío. Con los años he aprendido que es un problema de educación y de falta de referentes.

Uno de los artistas que lo ha cuestionado precisamente es PUTOCHINOMARICÓN, cuyas canciones son más sociales que amorosas, y con quien tú has colaborado. ¿Es lo que más te gustó de su proyecto o era más el sonido?

El sonido cuenta mucho sobre quién es una persona. Casi más, a veces, que las letras. En el caso de Chenta cuenta valentía, riesgo, una explosión de emociones y algo muy especial que no tiene nadie. Cuando nos conocimos, nos enamoramos el une del otre. Crear y producir con un productore LGTB+ era algo que me apetecía mucho porque cuesta mucho encontrar, así que ha sido un sueño.

Una de tus inquietudes es cómo se ha dado de lado a personajes LGTB+ en la música, ¿verdad? ¿Cuáles son tus referentes en el mundo LGTB+, bien sean musicales, influencers, escritoras, lo que sea?

Mis referentes en su mayoría han sido mujeres y algunas que me han inspirado son: Halsey, Hayley Kiyoko, Sophie, Javiera Mena, Luna Ki, Lil Nas, Arca, Jimena Amarillo…

¿Qué artistas te han decepcionado especialmente por su tratamiento del amor una vez que has sido consciente de todo esto? ¿Cuáles crees que ofrecen una visión del amor más enfermiza o que no aporta mucho a la sociedad por lo que tiene de tóxico o posesivo? Creo que hablabas de Taylor Swift y Justin Bieber.

Más que artistas en particular, es responsabilidad de una industria enorme que solo ha mostrado un tipo de artista y un tipo de relación amorosa como la ideal sin incluir personas LGTB+ ni racializades…



También nos querías hablar de poliamor, un concepto que ha empezado a aparecer en la obra de Moses Sumney, of Montreal, Unknown Mortal Orchestra… Todo bastante underground. ¿Alguna referencia para ti en castellano o inglés o cualquier idioma?

Referencias musicales aún no… ¡me las apunto! Estoy justo empapándome de todo lo que puedo! Ahora mismo terminándome el libro ‘Pensamiento monógamo, terror poliamoroso’ y sobre todo hablando mucho de esto con mis amigas que es como más me nutro.

El movimiento poliamor no ha llegado tantísimo al pop mainstream, pero por ejemplo hay cositas como ‘Felices los 4’ de Maluma. No sé si te parece el mejor ejemplo, se ha cuestionado mucho a Maluma por su machismo.

Para afrontar el poliamor tienes que alejarte de las ideas monógamas y del concepto de pareja convencional. No cualquier pareja con terceras personas es poliamorosa, hay que desprenderse de celos y posesión, y de esto último no creo que se desprenda Maluma ni en esta ni en ninguna de sus canciones…

En el cine citabas la visión ofrecida por películas como ‘Crepúsculo’, por no hablar del éxito de algo como ’50 sombras de Grey’. ¿Qué te parece lo más cuestionable del punto de vista de este tipo de películas?

De muchas soy súper fan y ahora viéndolo con ojos más conscientes me da mucha pena cómo tratan el amor ideal: prohibido, con celos y agresividad como demostración del amor por parte del hombre y sobre todo que la relación pasa a ser el único interés de la protagonista.

‘Bésame’ es una canción de entrega total a una persona en realidad, ¿no ofrece en verdad una visión también posesiva del amor cuando dices «esta noche tuya seré» o «sólo te quiero besar»?

‘Bésame’ es un amor a primera vista, es el primer impulso de querer darlo todo cuando tienes un crush con alguien. No habla tanto de una relación como tal. Querer besar a alguien y entregarte a esa persona no es algo negativo, puedes entregarte a esa persona un rato o a esa y a varias, o a esa y a ti… Lo importante es que todas sean tus decisiones y éstas no estén condicionadas por nada y por nadie.

Justo vas a sacar un EP llamado ‘One Love’. ¿Qué visión del «amor» ofrecerás tú en él?

Hablo de mi problemático primer amor a causa de expectativas irreales y dañinas. Voy contando canción a canción el proceso desde el “crush” en “Bésame” hasta el momento de rechazo en ‘Me cansé de ti mamá’ y la confusión en ‘¿Qué quieres de mí?’ terminando con ‘Loca’.