María Isabel anuncia su retirada de la música por problemas de ansiedad

«¡GRACIAS POR TODO!», así empieza el post de María Isabel en su perfil de Instagram publicado hace unas pocas horas en el que explica los motivos por los que se retira del mundo de la música a sus 26 años de edad.

«Mi gente… he tomado una decisión», escribe en ese mismo post, «me voy, me voy de la música, me voy de todo eso que una vez amé pero que a día de hoy estar en la industria se me hace muy complicado!». La cantante se ha despedido así de su carrera en la música recordando a sus fans «lo mucho que los ama» y acompañando el post de algunas fotos de sus últimos años en este mundo.

La artista no ha querido entrar en detalles en su post porque asegura que lo explicará más adelante, solo ha expresado que «se ve en la obligación de tomarse un respiro» debido a los problemas de ansiedad que padece y con los que tiene que lidiar. «Podría decir que volveré… pero eso solo ocurrirá si termino de entender el funcionamiento de esto!», añade.

María Isabel se dio a conocer tras su paso por el festival de Eurojunior en 2004, del que se proclamó ganadora con su mítica canción ‘Antes muerta que sencilla’. En su etapa adulta la recordamos por su participación en ‘Tu cara me suena’ y la publicación de su último álbum ‘Yo Decido’ en 2015.

Hoy anuncia su retirada con un último sencillo lanzado el pasado mes de junio, ‘Mi Jarana’, y con un mensaje muy importante, que es el cuidado de nuestra salud mental. Foto: Instagram.