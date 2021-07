Muere Carmelo Martínez, histórico de La Década Prodigiosa

Carmelo Martínez ha fallecido a los 64 años como consecuencia de un cáncer de pulmón, como informa La Vanguardia. El cantante era conocido como miembro de La Década Prodigiosa, un grupo de versiones de formación cambiante en el que Carmelo fue uno de los integrantes más identificables, pues estuvo en la época dorada de la banda entre 1985 y 1989.

No en vano estuvo en el exitoso álbum de la banda ‘Los años 80 por… La Década Prodigiosa’ y puso la voz principal en ‘Made In Spain (La chica que yo quiero)’, el tema original del grupo que España presentó al Festival de Eurovisión en 1988. Lograron bordear con esta canción el top 10 del certamen (quedaron en el nº 11), algo a lo que no estamos demasiado acostumbrados. «Made in Spain» alternaba la producción típica del pop electrónico de finales de los 80 -casi principios de los 90- con algunos toques identificativos del folclore nacional, como unas castañuelas.

Pese a que su repertorio se componía de popurrís, La Década Prodigiosa fue uno de los grupos más exitosos en España a finales de los años 80. Tanto «Made in Spain» como ‘Los Años 80’ fueron top 5 en España en 1988 y el grupo terminó entre los 10 más exitosos del año según el libro editado por la SGAE ‘Sólo Éxitos’.

Después, hubieron de editar una segunda parte de «Los Años 80» y el grupo, con diversas formaciones, continuó interpretando sus hits durante años en fiestas populares y el Orgullo.

Por su parte, Carmelo Martínez emprendió una carrera en solitario, formando finalmente una banda llamada El Guateque de la Década junto a otros integrantes de «La Década», como Paco Morales. En años recientes, también se le vio participar en congresos y conferencias sobre la industria musical.

Ha fallecido Carmelo Martínez, integrante de ‘La década prodigiosa’. Siempre en nuestro recuerdo a través de los trabajos que nos deja en este @ArchivoRTVE 👉 https://t.co/Pxp7mib0IU #DEP pic.twitter.com/uke5a5snTy — Archivo RTVE (@ArchivoRTVE) July 29, 2021





