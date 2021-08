¿Cómo le está yendo a Doja Cat con ‘Planet Her‘ en el plano comercial? En una palabra: fenomenal. El disco, uno de los mejores de 2021 en el mundo del pop, se mantiene en el número 5 de la lista de álbumes estadounidense, en el 6 de la británica, en el 17 de la española, y en el número 5 en la estimación global de Mediatraffic. Además, ‘Kiss Me More’ con SZA permanece entre las 10 canciones más escuchadas en todo el mundo, el single ‘Need to Know’ aparece en la misma posición y otro corte del disco lo acaba de hacer, aunque ya está fuera.

Ese corte no es otro que ‘Ain’t Shit’, uno de los más «downtempo» de ‘Planet Her’ pero también uno de los más macarras. ¿Recordáis cuando analizamos el fenómeno de las canciones inéditas que se viralizaban en TikTok y mencionábamos a Doja Cat porque había conseguido viralizar una canción nueva que todavía no había publicado? Nos referíamos a ‘Ain’t Shit’. Y de ese viral solo conocido por sus fans, la canción ha pasado a ser una de las más exitosas en todo el mundo a día de hoy.

El sonido de ‘Ain’t Shit’ nos lleva directamente a la época dorada del R&B contemporáneo, la de principios de siglo, cuando discos como ‘The Emancipation of Mimi’ de Mariah Carey o ‘Dangerously in Love’ de Beyoncé copaban las listas de éxitos. En ‘Ain’t Shit’ es un piano el que marca el tempo junto a la ralentizada base rítmica de la canción, produciendo un efecto retro muy elegante, hasta el punto de que ‘Ain’t Shit’ se podría considerar una balada más o menos.

Doja usa esta base para despotricar como solo ella sabe, con mala baba pero también una buena dosis de humor. El chico al que va dirigida la canción está «arruinado» y es incapaz de pagar el alquiler pero cree que puede aprovecharse de Doja, consumir su comida y encima acusarle de haberle engañado con otro cuando «no estábamos saliendo, gilipollas». Doja no tiene tiempo para perdedores y ‘Ain’t Shit’ es su ‘No Scrubs’ particular, como demuestra esta letra en la que la cantante critica a este chico por no ser capaz de ordenar su vida.

El mejor momento llega cuando Doja adopta una voz irónica hasta el delirio para humillar a su ex, al que le dirige «no soy tu madre, encuentra un hobby nuevo, deberías haberme pagado el alquiler, consigue un puto trabajo». El tono de Doja no puede ser más condescendiente… porque sabe que está hablando con un crío. Y ella descarga su rabia sin que le cueste la energía. Sabe que no vale la pena.





