RFTW: The Killers, Elton John con Dua Lipa, Charli XCX, Alexis Taylor, Chica Sobresalto…

Hoy salen los nuevos discos de The Killers y Jungle, además de trabajos de Jade Bird, Devendra Banhart & Noah Georgeson, Iggy Azalea o Still Woozy, entre otros. Te invitamos a suscribirte a la playlist de Spotify de JENESAISPOP «Ready for the Weekend» para escuchar cada viernes las novedades de la semana: ya somos más de 5.100 suscritas y suscritos.

La gran novedad internacional de la semana la firma Lizzo con su primer single desde 2019, en colaboración con Cardi B y que comentamos en portada y, en cuanto a novedades nacionales, el nuevo single de C. Tangana que samplea a Los Amaya es hoy la Canción Del Día. También hay nuevo single de Elton John y Dua Lipa producido por PNAU y Charli XCX busca petar las discotecas con ‘OUT OUT’, su nueva colaboración con Joel Corry, Jax Jones y la rapera Saweetie.

Salen nuevos singles de Alexis Taylor de Hot Chip, Chica Sobresalto, Sufjan Stevens y Angelo De Augustine, el cual hemos comentado en Flores en el estiércol; PinkPantheress, protagonista reciente de «Revelación o timo» y ojo porque está colocada segunda en la playlist de New Music Friday, solo por detrás de Lizzo; Courtney Barnett, DJ Seinfeld, The Parrots, Mas Aya con Lido Pimienta, Phoebe Bridgers (su versión de Metallica), Robert Plant & Alison Krauss, Hayden Thorpe o Love Regenerator (Calvin Harris).

También se editan nuevos sencillos de J Balvin, Dorian Electra, Keane, Danny Elfman con Trent Reznor, Paco Moreno, Beny Jr., Teo Planell, MISOGI con Oklou o Elemento Desierto con Unidad y Armonía, y en los últimos días ha sido posible escuchar novedades de Big Thief, Carolina Durante, Karol G o Vanesa Martín.



