‘Mood Ring’ es el nuevo single del próximo disco de Lorde

La cantante neozelandesa lo ha comunicado a través de su sitio web, ‘Mood Ring’ es el tercer adelanto del que será su próximo álbum, ‘Soler Power’, que estará disponible el próximo 20 de agosto.

‘Solar Power’ será el tercer álbum de Lorde, el primero desde ‘Melodrama’ en 2017. Este es su tracklist:

The Path Solar Power California Stoned at the Nail Salon Fallen Fruit Secrets From a Girl (Who’s Seen It All) The Man with An Axe Dominoes Big Star Leader of a New Regime Mood Ring Oceanic Feeling

Contará además con dos bonus tracks: ‘Helen of Troy’ y ‘Hold No Grudge’.

El tema de hoy, ‘Mood Ring’, vendrá acompañado por el videoclip oficial, que ha sido codirigido por la propia Lorde junto con Joel Kefali, que también fue el director del videoclip ‘This Is How We Do‘, de Katy Perry. El single saldrá a las 20:00h (hora española), pero la artista hará una transmisión previa en directo a través de su canal de YouTube a partir de las 19:45h.

‘Mood Ring’ será el tercer adelanto de este nuevo disco, después de los estrenos previos en junio y julio de ‘Solar Power’ y ‘Stoned at the Nail Salon‘, respectivamente. En las últimas semanas, Lorde apenas dio pistas sobre este nuevo trabajo, las noticias o adelantos en sus redes sociales son muy escasos. Según explicaba en una entrevista en el canal de YouTube Hot Ones: «A medida que envejezco, me encuentro diciendo: ‘No, en realidad no voy a explicar esa canción’. No porque necesariamente necesite dejarlo a la interpretación, sino porque se trata de algo que es muy valioso para mí».