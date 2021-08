‘Pressure Machine’, de The Killers, entrada más fuerte esta semana en la lista de álbumes

Rauw Alejandro y su disco ‘VICE VERSA’ se mantienen esta semana como top 1 en la lista de álbumes española, mientras que Billie Eilish se desploma bajando del puesto 2 al 5 con su álbum ‘Happier than ever’.

Camilo (‘Mis Manos’) y C. Tangana (‘El Madrileño’) suben un puesto más respecto a la semana anterior, y en el caso de Camilo, ya roza el top 1 estando un puesto por detrás de Rauw Alejnadro. Solo un puesto por detrás de ambos se queda Olivia Rodrigo con ‘Sour’, que ha tenido el mayor incremento esta semana, a pesar de que solo ha subido un puesto, del 5 al 4.

La entrada más fuerte ha sido para The Killers, que ha subido hasta el puesto número 14 con su álbum ‘Pressure Machine‘. No hay muchas entradas nuevas esta semana, solo un par. En el puesto 33 han entrado Jungle con su último álbum, ‘Loving In Stereo‘, y en el número 50 ha conseguido llegar Luke Hemmings con ‘When Facing The Things We Turn Away From’.

Las nuevas entradas también son escasas. Por un lado está Ariana Grande, en el puesto número 84, con ‘Sweetener’, que llegó a ser número 1 en su momento, y casi al final de la lista, en el 98, Héroes del silencio con su disco ‘Héroes: Silencio y Rock & Roll’.

