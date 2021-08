Camilo comparte un primer adelanto de su colaboración con Selena Gomez

Selena Gomez y Camilo se han unido para lanzar un nuevo tema este mismo viernes, ‘999’, del que ya se puede ver y escuchar un pequeño fragmento.

La noticia se dio a conocer hace unos días por parte de ambos artistas, con un breve comunicado de Camilo en Twitter y un verso de la canción en un tweet de Selena: «1,000, yo sé que piensas en mí y el corazón se te mueve… si tú quieres ir a 1000…». Pero ha sido hoy cuando el artista ha desvelado un fragmento de la canción y del videoclip a través de su perfil de Instagram.

- Publicidad -

El vídeo dura poco más de diez segundos, pero es suficiente para verlos a ambos alrededor de lo que parece ser una especie de cabaña o cobertizo y en medio de un colorido campo de flores. Camilo con su guitarra y Selena con unos looks muy veraniegos y unos peinados de colores muy de Karol G. La estética, en general, parece un pelín empalagosa, estilo Camilo.

No es ningún secreto que a Camilo le gusta rodearse de voces importantes para sus temas musicales. Después de su remix de ‘KESI’ con Shawn Mendes le ha tocado el turno a Selena Gomez. «¡¡Me siento honrado!! ¡¡Amo esta canción y te admiro tanto!!», escribió Camilo en inglés en su cuenta de Twitter.

- Publicidad -

Y en lo que respecta a Selena, volveremos a escucharla cantando en castellano: «Quiero que esta noche vengas de visita, de fondo poner tu playlist favorita», se escucha en el adelanto de ‘999’. La artista está que no para, además de esta colaboración, su nueva serie ‘Only Murders in the Building’ se estrena la semana que viene, el 31 de agosto. Y también ha confirmado que está trabajando en su próximo disco: «Estoy empezando a trabajar en un nuevo álbum justo ahora. Estoy muy emocionada, tengo mucho que decir y soy muy afortunada porque adoro hacer lo que hago».