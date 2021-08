Las mejores canciones del momento: agosto 2021

Renovamos nuestra playlist con las mejores canciones del último mes, en la que reunimos todas las «canciones del día», veredictos, discos de la semana, los «revelación o timo»… En los últimos días nos han emocionado los álbumes de Halsey, Dave, Tinashe, The Killers, Billie Eilish y SPELLLING, mientras hemos descubierto a nuevos talentos como Medianoche o LVL1, ideal para seguidores del sonido PC Music. Hemos tenido macrolanzamientos de The Weeknd y C. Tangana, y algunos avances suculentos de álbumes que llegarán en próximas semanas, como James Blake, Sleigh Bells, Low, Kacey Musgraves, Blossoms o Kim Petras. Lo de Silk Sonic, eso sí, pasa a 2022.

No nos olvidamos tampoco de las pistas de discos que adoramos hace unos meses, y siguen dando de sí, como los lanzamientos de Doja Cat o Jessie Ware. Entre los artistas a los que estaremos atentos próximamente por lo que pudiera pasar con ellos, a distintos niveles, Tokischa (a punto de colaborar con Rosalía), las rockeras L.A. Exes, Karla Imbert, Remi Wolf, el sonido clásico de Olivia Dean, la revelación tiktoker PinkPantheress y Magdalena Bay. Nos conquistaron también los temas de entretiempo de Caribou y Big Thief.

Disclosure / In My Arms

Caribou / You Can Do It

Jessie Ware / Hot N Heavy

Doja Cat / Ain’t Shit

James Blake / Say What You Will

Kacey Musgraves / justified

Blossoms / Care For

Spellling / Always

Halsey / I am not a woman, I’m a god

Tinashe, Wax Motif / Undo (Back to my Heart)

The Weeknd / Take My Breath

Kim Petras / Future Starts Now

LVL1 / FVN!

Sleigh Bells / Locust Laced

Low / More

L.A. Exes / Skinny Dipping

Silk Sonic / Skate

WizKid / Justin Bieber, Tems / Essence

Tinashe, Jeremih / X

Dave, WizKid / System

C. Tangana / Yate

Billie Eilish / Billie Eilish Bossa

Medianoche / Pobrecito corazón

Delaporte / Droga dura

PinkPantheress / Break It Off

Magdalena Bay / Chaeri

Tommy Genesis / peppermint

Unknown Mortal Orchestra / That Life

The Killers, Phoebe Bridgers / Runaway Horses

Big Thief / Little Things

Olivia Dean / The Hardest Part

Tokischa, Yomel El Meloso, Leo RD / Desacato escolar

Remi Wolf / Grumpy Old Man

Karla Imbert / estoy bien

Billie Eilish / I Didn’t Change My Number