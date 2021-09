Drake arrasa con ‘Certified Lover Boy’ y se disfraza en el vídeo de ‘Way 2 Sexy’

Después de meses de espera, este viernes ha llegado a las plataformas de streaming ‘Certified Lover Boy’, el nuevo disco de Drake. El cantante y rapero canadiense publicó una colección de descartes durante la pandemia, ‘Dark Lane Demo Tapes‘, que también funcionó muy bien en las plataformas, y especialmente el single ‘Toosie Slide’, pensado específicamente para TikTok, fue aquel año un éxito mastodóntico en Estados Unidos.

Por supuesto, Estados Unidos es el mercado principal de Drake, además de Canadá, y es en ese país donde los números que está registrando ‘Certified Lover Boy’ en sus primeras horas de estreno son especialmente espectaculares. En Spotify USA, la totalidad de ‘Certified Lover Boy’ ocupa los primeros 21 puestos del top 50 de éxitos, y ya es el disco más escuchado en su primer día de salida de toda la historia de Spotify. El mismo récord sostiene Drake en Apple Music. Y lo mejor es que el cantante solo se está superando a sí mismo, pues antes ese título pertenecía a ‘Scorpion‘, su álbum de 2018.

A falta de que comprobemos exactamente qué pista de ‘Certified Lover Boy’ arrasa en las listas de éxito, las más escuchadas de momento son ‘Girls Want Girls’ (en la que Drake se autoproclama «lesbiana»), ‘Champagne Poetry’, ‘Fair Trade’ y ‘Papi’s Home’, todas ellas rondando los 6 millones de reproducciones on incluso superándolos, como es el caso de la primera. Otra de las más escuchadas es ‘Way 2 Sexy’, la del sample de Right Said Fred, que Drake está promocionando con un videoclip inusual en su carrera.

Dirigido por Dave Meyers, quien, en los últimos tiempos ha firmado superproducciones para Ariana Grande o Coldplay, el vídeo de ‘Way 2 Sexy’ es un desfile de personajes en el que vemos a Drake sacudiendo la cadera en el gimnasio, paseando por la playa con barrigón como un verdadero vividor, haciendo la vez de Rambo, presentando su propio perfume o transformándose en un integrante de los Backstreet Boys junto a sus colegas Future y Young Thug. ¿Divertido o un quiero y no puedo? Pasen y juzguen ustedes mismos…