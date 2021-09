Harry Styles inicia la gira de ‘Fine Line’ en Las Vegas con medidas anti-covid

Mientras en España el sector de la música en vivo sufre por sobrevivir otro mes más a pesar de la mejora de los datos sobre contagios y vacunación, en otros lugares del mundo reanuda su actividad. Hemos comentado el concierto abarrotado de gente de Sigrid en Reading, en las últimas horas se ha viralizado una imagen de un concierto de IDLES que parece de antes de la pandemia y ahora Harry Styles ha iniciado la gira de ‘Fine Line‘ en Las Vegas, la misma que anunció en noviembre de 2019 cuando nadie sabía lo que se avecinaba.

Como se puede apreciar en los vídeos del concierto disponibles en la red, la gira de ‘Love On Tour’ ha empezado sin necesidad de reducir el aforo a la mitad: en el MGM Grand Garden Arena caben 17.000 personas y las entradas del concierto estaban agotadas. Eso sí, el recinto ha cumplido a rajatabla las medidas anti-covid necesarias para que un concierto de este tipo pueda tener lugar. En sus palabras, «el artista requiere que todos los asistentes a este evento deben estar completamente vacunados contra COVID-19 (14 días después de la última vacuna) o haber recibido una prueba de diagnóstico de COVID-19 negativa dentro de las 48 horas antes de ingresar al lugar». Nadie en el concierto de Harry Styles ha podido acceder al recinto sin mascarilla ni los documentos pertinentes.

El mismo Harry ha recitado las medidas anti-covid antes de subirse al escenario: «Quiero daros las gracias por haberos vacunado o haber obtenido una prueba negativa antes de venir esta noche. Todo el equipo de ‘Love on Tour’ ha hecho lo mismo y hemos tomando todas las precauciones para asegurarnos que los conciertos se pueden llevar a cabo de manera segura. Sé que las cosas son un poco diferentes ahora, pero para protegernos los unos a los otros os pido que no os quitéis la mascarilla durante el show. De todas formas siempre he pensado que es a través de los ojos donde más se conoce a una persona».

La gira de Harry Styles pasaba por Madrid en mayo de 2020, pero toda la rama europea de dicha gira ha sido pospuesta hasta nuevo aviso. De momento, Harry actuará en Estados Unidos hasta noviembre y ya se puede observar que el cantante ha mimado la secuencia de ‘Fine Line’ en este primer concierto, sin olvidarse de su debut ni de algún que otro guiño a su etapa en One Direction.

1. ‘Golden’

2. ‘Carolina’

3. ‘Adore You’

4. ‘Only Angel’

5. ‘She’

6. ‘Two Ghosts/Falling’

7. ‘Sunflower Vol. 6’

8. ‘Woman’

9. ‘Cherry’

10. ‘Lights Up’

11. ‘Canyon Moon’

12. ‘Treat People With Kindness’

13. ‘What Makes You Beautiful’ (One Direction solo version)

14. ‘Fine Line’

15. ‘Sign Of The Times’

16. ‘Watermelon Sugar’

17. ‘Kiwi’