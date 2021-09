Parece que ‘Blue Banisters’, el nuevo disco de Lana del Rey, es una realidad después de todo. No salió en primavera, no salió el 4 de julio, pero ahora se anuncia para el 22 de octubre. Por tanto, tendremos 2 álbumes de Lana este 2021 tras la edición de ‘Chemtrails Over the Countryclub’ a principios de año.

Lana del Rey comparte hoy un nuevo sencillo llamado ‘Arcadia’ y, al facilitar el tracklist, nos indica que las 3 canciones editadas a la vez y anteriormente estarán por aquí. De hecho, ya conocemos las 3 primeras pistas del álbum: este comienza con ‘Textbook’, continúa con ‘Blue Banisters’ y sigue con ‘Arcadia’. ‘Wildflower Wildfire’ aparece en la segunda mitad. Atención con la nueva ‘Arcadia’ porque incluye sorpresita final, ¿’Interlude – The Trio’, quizá? Como siempre, más información, en nuestro concurrido foro de Lana del Rey.

- Publicidad -

Blue Banisters:

01 Textbook

02 Blue Banisters

03 Arcadia

04 Interlude – The Trio

05 Black Bathing Suit

06 If You Lie Down With Me

07 Beautiful

08 Violets for Roses

09 Dealer

10 Thunder

11 Wildflower Wildfire

12 Nectar of the Gods

13 Living Legend

14 Cherry Blossom

15 Sweet Carolina



- Publicidad -