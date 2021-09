Britney Spears anuncia su compromiso con su pareja Sam Asghari

La cantante Britney Spears ha hecho público su compromiso con su pareja Sam Asghari con un vídeo a través de sus redes sociales mostrando su entusiasmo, alegría y luciendo alianza. «¡No puedo puto creerlo!», a escrito en su perfil de Instagram.

Ha pasado un mes desde que el padre de Britney solicitara por primera vez en el Tribunal Superior de Los Ángeles el fin de la custodia de su hija, una decisión que al principio parecía un gran avance, hasta que se descubrió que esa renuncia le costaría a Britney dos millones de dólares. Su abogado aseguró entonces que su clienta no sería «extorsionada» y que esa petición no tenía «posibilidades de éxito».

No ha habido más eco en los medios de comunicación sobre esos dos millones de dólares, pero sea como sea, el éxito o no de la petición se descubrirá el próximo 29 de septiembre, cuando continúe el juicio y donde se espera que la jueza Brenda Penny ponga no solo un final sin condiciones a la tutela de Jamie Spears, sino que tampoco le asigne otra tutoría y pueda ser ella quien decida sobre su vida, como ya ha expresado anteriormente.

Este compromiso podría ser el principio de un primer paso hacia su libertad, ya que si el tema de la custodia de su padre hubiera seguido su curso normal probablemente todo habría sido muy distinto. A lo largo de los años, el padre de Britney a controlado su carrera profesional, su dinero, sus relaciones amistosas y también las sentimentales, hasta el punto de impedir el deseo de la cantante de tener un hijo obligándola a implantarse un DIU.

Desde Forever Diamonds NY, joyería que ha diseñado el anillo de compromiso, se han mostrado «encantados» y contentos con el compromiso de la artista, a la que le han dedicado unas palabras en su web: «Estamos encantados de felicitar a Britney y Sam Asghari por su reciente compromiso. No podríamos sentirnos más honrados de crear este anillo para una pareja tan especial». Foto de: E! News y Britney Spears.