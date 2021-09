RFTW: Nick Cave, St. Vincent, Kehlani, Snail Mail, Kedr Livanskiy…

Este viernes 17 de septiembre ve la luz el esperado debut de Lil Nas X, que incluye colaboraciones con Miley Cyrus, Doja Cat o Elton John. También salen nuevos discos de José González, el primero en 6 años y sobre el que hemos tenido oportunidad de charlar con él en una entrevista que publicaremos próximamente; Lindsey Buckingham, Carly Pearce, Cynthia Erivo, Moor Mother o Melissa Etheridge.

Esta semana hemos tenido el placer de estrenar nuevos singles de Malamute (La Oreja dicen que es «la canción del año») y El Petit de Cal Eril y también hemos comentado en portada el nuevo sencillo de Parcels.

Mientras esperas al lanzamiento de los nuevos singles de Alizzz con C. Tangana por un lado, y del nuevo single de Aitana por el otro, ya puedes escuchar en la playlist de novedades actualizada novedades de Nick Cave & the Bad Seeds (un tema inédito de su próxima recopilación de caras B y rarezas), St. Vincent (el tema principal de la película ‘The Nowhere Inn’), Kehlani, Kedr Livanskiy, Magdalena Bay, Gold Dust o Ouri, entre otros.



