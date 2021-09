Nueva cosecha de Flores en el Estiércol, perlas recopiladas en los últimos estertores de agosto mezcladas con la urgencia de una nueva “vueltaalcole”. Como siempre, procuro buscar un equilibrio entre nombres que van de vuelta y otros que apenas están comenzando sus caminos, con visos de un gran futuro. Entre los primeros, destacamos a Manic Street Preachers, que acaban de publicar su decimotercer largo. Un ‘The Ultra Vivid Scene’ que destaca por haber sido compuesto íntegramente al piano, con resultados sorprendentes: su rock se mueve entre la épica y el pop de ABBA (descartemos el oportunismo, pues dudo que supieran del regreso de los suecos). Y su mejor muestra es una ‘The Secret He Had Missed’, con Julia Cumming (Sunflower Bean) como atinado contrapunto femenino, que es fácilmente su mejor single en muchos, muchos años. Y si hablamos de grandes nombres del pasado aún en activo, la palma se la llevan The Stranglers: camino de su 50º aniversario como banda, acaban de lanzar ‘Dark Matters’, disco número 20 con Jean Jacques Burnel como único miembro original, tras las pérdidas de Jet Black (retirado) y Dave Greenfield (fallecido por COVID-19).



En el campo de las noveles, destacamos ‘Vida mía <3’, nuevo miniálbum de Dulce y Agraz, alias de la chilena Daniela González. Un disco en el que traduce a maneras contemporáneas, con más de fuente de inspiración que nostalgia, palos en la tradición pasional y sensual como el bolero. Algo parecido a lo que viene haciendo su coetánea Silvana Estrada. Tras un tiempo semidesaparecida después de su explosión de un par de años atrás, la joven mexicana reaparece con una ‘Marchita’ de exuberantes arreglos (cortesía de Gustavo Guerrero, colaborador de Natalia Lafourcade entre otras) que la alinea con las grandes voces del folclore latinoamericano. Sus compatriotas CLUBZ, en cambio, continúan en ‘Estadio estudio’ en su línea de sonidos sintéticos herederos de los 70 y 80, traducidos al lenguaje del pop contemporáneo.



Junto a los álbumes antes citados, en las últimas semanas hemos comenzado a disfrutar de nuevos trabajos tan interesantes como ‘Love Will Be Reborn’ de Martha Wainwright, ‘K Bay’ de Matthew E. White, ‘Saturday Night, Sunday Morning’ de Jake Bugg, History of a Feeling’ de Madi Diaz, ‘Untourable Album’ de Men I Trust (sardónico pero literal título para el cuarto disco del trío canadiense de softpop) u ‘OnlyL’ de TSHA (jovencísima productora británica, una gran promesa), además de dos de los trallazos rock de la temporada: ‘Glow On’ de Turnstile y ‘Comfort to Me’ de los australianos Amyl and The Sniffers. Y, en el panorama español, nos quedamos con los debuts del power trío mallorquín PELIGRO!, ‘Coronas y lamentos’, y Buenatarde (proyecto personal de Mané López, que militó en la última formación de Hazte Lapón), ‘La extrema belleza’, además de un ’N.S.C.A.L.H.’ de El Petit de Cal Eril, recién llegado de fábrica y cuyos adelantos nos tenían enganchados de antemano. Aunque de todos estos, ninguno sorprende tanto como ‘De película’, que plasma la insólita alianza del dúo de retrorock The Limiñanas con la electrónica de su compatriota Laurent Garnier. ‘Qué calor!’, con Edi Pistolas (de los chilenos afincados en Francia Pánico!) como maestro de ceremonias, es su mejor muestra, un vívido retrato de una persona de fiesta durante días.



La selección de este mes de Flores en el Estiércol se completa con adelantos de próximos trabajos de Parquet Courts (poseídos por los Primal Scream de los 90), Joy Crookes (su debut ‘skin’, a la venta el 15 de octubre, tiene una pinta espectacular para los huérfanos de Amy Winehouse), Porches, Amber Mark, Andy Shauf, Niña Polaca (‘Asumiré la muerte de Mufasa’, primer disco del grupo afincado en Madrid, promete mucho gracias a himnos como ‘Nora’), Kevin Abstract (el solista más brillante de BROCKHAMPTON parece a punto de dar continuidad a ‘Arizona Baby’), Bedouine, The Zephyr Bones, Miles Kane, bigott o Nightmares On Max. Por supuesto, no faltan nuevos nombres de los que estar muy pendientes en el futuro, como la francesa MUNYA (no confundir con el trío MUNA), las británicas Matilda Mann y Zuzu (la primera, ha dado el salto multinacional tras una etapa indie; justo al revés que la segunda) o el asturiano Santiago La Barca, mitad del dúo Autoescuela, imbuido aquí por la discografía del primer Dylan. Ni tampoco curiosidades de nombres consagrados del panorama alternativo: Future Island se sacan de la manga la preciosa ‘Peach’ como regalo a los fans que podrán verles en su primer tour norteamericano en muchos meses, mientras que Tennis publican oficialmente una ‘Borrowed Time’ que ha sonado en la última temporada de la tan destructiva como hilarante serie de animación ‘Rick y Morty’. Una alianza que seguramente pocos verían venir.