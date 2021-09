Billie Eilish ha dado inicio a su gira en la ciudad de Las Vegas

Billie Eilish actuó este fin de semana en el iHeartRadio Music Festival de Las Vegas, dando inicio a su gira ‘Happier than ever, The World Tour’. Ha sido su primer espectáculo en un estadio desde el inicio de la pandemia, que interrumpió ‘Where Do We Go?’, la gira mundial que tenía programada.

‘Bury a friend’ fue la primera canción en sonar sobre el escenario, uno de los temas estrella de su primer álbum ‘WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?‘. «Ha pasado un año y medio. Hagamos esta mierda, divirtámonos. Va a ser increíble. Olvídate de todo lo que es una mierda en tu vida y diviértete, baila y salta, ¿de acuerdo?», gritó con su micrófono tras acabar de cantar.

Eilish eligió un outfit muy al estilo de Harley Quinn, un par de pequeñas coletitas, una camiseta bastante amplia, botas y envuelta en collares y anillos. Solo le faltaba llevar el pelo de dos colores. Para el set interpretó temas muy escuchados de ese primer álbum, ‘bad guy’, ‘you should see me in a crown’ o ‘my strange addiction’. Y en lo que respecta a su nuevo álbum, lo debutó con canciones como ‘I Didn’t Change My Number’, ‘NDA’, Lost Cause’ o ‘Your Power’.

Esto solo ha sido el comienzo, durante las próximas semanas, Billie Eilish actuará en varios festivales como Life Is Beautiful, Governors Ball, Austin City Limits y Firefly, que es su siguiente parada, el próximo 23 de septiembre . Y en junio del año que viene comenzará su ruta por el Reino Unido con Jessie Reyez, Jungle, Arlo Parks y Girl In Red como sus teloneros. Puedes consultar toda la información aquí.



