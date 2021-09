Liam Gallagher cancela su espectáculo en Belfast tras un accidente de helicóptero

Liam Gallagher se ha roto la nariz tras caerse de un helicóptero y eso le ha obligado a suspender el espectáculo que tenía programado para este fin de semana en Belfast (Irlanda del Norte).

El cantante lo ha confirmado a través de sus redes sociales hace poco más de dos horas. No había peor día para dar a conocer esta noticia, pues hoy cumple 49 años: «Absolutamente destripado por cancelar mi show en Belfast este fin de semana. Tuve un accidente después del festival de la OIA y me rompí la nariz, así que no puedo cantar. Los médicos me han dicho que descanse», ha escrito en Twitter.

El accidente tuvo lugar después de su actuación en la Isla de Wight. Gallagher se ha disculpado con sus fans, que «lo compensará» y que el espectáculo será reprogramado para el año que viene, concretamente para el día 24 de junio. El cambio de fecha no afecta en absoluto a las entradas que ya han sido compradas, todas siguen siendo válidas.

Como buena noticia, hay que decir que ‘Oasis Knebworth 1996’, el documental que captura los programas icónicos de la banda, se estrena en los cines a finales de esta semana. El director, Jake Scott dijo en ‘NME‘ que le encantaría ver a la banda reunida de nuevo, «sería maravilloso».



