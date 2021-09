Richard H. Kirk de Cabaret Voltaire muere a los 65 años

Richard H. Kirk, co-fundador de la banda de post-punk industrial Cabaret Voltaire, ha muerto a los 65 años. Mute Records ha confirmado la noticia sin especificar causa de fallecimiento. «Con mucho pesar confirmamos la muerte de nuestro querido amigo Richard H. Kirk. Richard fue un genio creativo inmenso que, con esmero, persiguió su propio camino en la vida y en la música».

Atraído por el comunismo y el arte dadaísta desde adolescente, Richard, que nació en 1956 y se crió en una zona industrializada de Sheffield, fundó Cabaret Voltaire en 1973 para volcar sus intereses musicales en unas composiciones que se inspiraban en la técnica de collage de sonido y en el noise industrial. La banda recibía su nombre de una discoteca de Zurich en la que se gestó, en parte, el dadaísmo y su música se nutría lo mismo de la filosofía «no musical» de Brian Eno que en la técnica de recortes de la literatura surrealista. En 1973, el grupo fichó por Rough Trade y al año siguiente publicó su primer disco, ‘Mix-Up’, al que le siguieron ‘The Voice of America’ (1980) y ‘Red Mecca’ (1981).

Cabaret Voltaire, en este momento ya un trío compuesto por Richard, Stephen Mallinder y Chris Watson, vivió una etapa semi comercial en los años 80 tras su fichaje por Virgin Records y después por EMI con la publicación de los discos ‘The Crackdown’ y ‘Code’, de los cuales se extrajeron singles como ‘Just Fascination’ o ‘Don’t Argue’. Es en este momento cuando el auge del tecno y el house en Estados Unidos lleva a los integrantes de Cabaret Voltaire a emprender diversos proyectos en solitario y a convertirse en la primera banda que toca en la discoteca Haçienda de Manchester. Richard, por ejemplo, fundaría Sweet Exorcist con DJ Parrot y el grupo lanzaría un álbum que exploraría estos estilos en 1990, ‘Groovy, Laidback and Nasty’.

Conocido por sus innovaciones en el campo de la música industrial y la electrónica, así como por sus chocantes letras y llamativos directos, Cabaret Voltaire ha sido una influencia para grupos como New Order o Depeche Mode o, en España, Esplendor Geométrico. Grupos actuales como Cold Cave, The Soft Youth, Fasenuova o Somos la Herencia también deben su sonido -en parte- a los caminos explorados por el grupo. En 2020, Cabaret Voltaire, ya un proyecto en solitario de Richard, publicó su disco final, ‘Shadow of Fear’.