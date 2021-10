Shakira bromea tras ser atacada por dos jabalíes en Barcelona

Shakira es una loba en el armario y tiene ganas de salir, sobre todo después de que la pandemia se lo haya impedido, pero a veces simplemente es una ciudadana de a pie a la que le pasan cosas. Estos días, la colombiana ha sido víctima del ataque de dos jabalíes cuando paseaba por un parque de Barcelona, donde reside con su pareja y padre de su hijo, el futbolista Gerard Piqué.

La autora de ‘Don’t Wait Up’ caminaba por el parque con su teléfono móvil cuando dos jabalíes se le acercaron y le hostigaron hasta arrebatarle mochila y teléfono móvil, con el resultado de que dejaron ambos artículos inservibles. La cantante recuperó su mochila, pero no su teléfono. Por suerte, la cantante ha salido ilesa del percance y ha querido contar su experiencia en los stories de Instagram.

- Publicidad -

«Miren cómo me han dejado el bolso dos jabalíes que me han atacado en el parque. Me han atacado y me han reventado todo, y se llevaban mi bolso para el bosque con mi teléfono», ha relatado la artista. «Al final me han dejado el bolso. ¡Me los he enfrentado!» Y a continuación se dirige a su hijo: «Milan, di la verdad, ¿cómo se ha enfrentado tu mami a los jabalíes?».

En Barcelona, la presencia de jabalíes es especialmente grave en barrios altos como Sant Joan Desvern (donde vive Shakira), situado en el Parque Natural de Collserola. Solo este verano se han registrado 728 ataques en la ciudad, explica El País, debido a que en 2020 «se realizaron pocas capturas» por motivos evidentes.

- Publicidad -

Los jabalíes, que son una de las especies más invasivas del mundo, acuden en manada a las calles en busca de comida, sobre todo por la noche. Husmean en contenedores y, a veces, atacan a viandantes -o a otros animales- cuando tienen hambre o se sienten amenazados. Otras veces dejan a nudistas sin su ropa.