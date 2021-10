Arca y Sia convergen contra todo pronóstico en ‘Born Yesterday’

Hace unos días Arca nos sorprendía con un tema que parecía abrir una nueva etapa, ‘Incendio‘. Pero en realidad parece que ‘Incendio’ va a ser en verdad un tema suelto, pues su sello XL Recordings informa claramente de que el primer single de su nuevo proyecto, ‘KICK ii’, es en verdad un tema nuevo llamado ‘Born Yesterday’, en el que se hace acompañar de Sia. Foto: Unax Lafuente.

Puedes oírlo bajo estas líneas y si no imaginabas cómo sonaría un tema con el sello de Sia y a la vez la producción ruidosa e incómoda de Arca, lo cierto es que aquí está. Una producción con la marca inconfundible de las dos, si bien liderado por Sia, en la que esta asegura no haber «nacido ayer» para liberarse de las garras de su opresor, asegurando: «I ain’t your baby anymore / Don’t call me baby».

La continuación de ‘KICK i‘ saldrá a la venta el 3 de diciembre y contendrá 12 nuevas producciones de Arca, en colaboración con otros artistas como Cardopusher, Boys Noize, Mica Levi, Jenius Level, Wondagurl y Cubeatz. También se ha dado a conocer el tracklist de ‘KICK ii’, que es el siguiente:

1. Doña

2. Prada

3. Rakata

4. Tiro

5. Luna Llena

6. Lethargy

7. Araña

8. Femme

9. Muñecas

10. Confianza

11. Born Yesterday ft. Sia

12. Andro



