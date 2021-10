Adele es protagonista del número de noviembre de la edición británica de VOGUE. La cantante británica posa en la portada como pocas veces se la ha visto, convertida en toda una «femme fatale». El movimiento recuerda al de Billie Eilish a principios de este año.

La portada, claro, viene con charla incluida. El periodista que tiene el honor de hablar con Adele en la primera entrevista que la artista ofrece en 6 años es Giles Hattersley, además una de las primeras personas en el mundo que ya ha escuchado ‘Easy on Me’, el single que Adele publica el próximo 15 de octubre. Cuenta que el tema habla sobre la «infancia llena de tensión» de Adele, su «matrimonio perdido» y las «lecciones aprendidas y desaprendidas sobre la familia, el amor y el abandono».

En lo musical, Adele prepara el lanzamiento de su disco más «ecléctico». Al margen de sus típicas baladas y canciones de «cantautora» el disco incluirá una canción electrónica tipo «Balearic», otra con «ecos a Goldfrapp» y una de influencias noir jazz. La pista final «invoca a Judy Garland», es «jazzy» y «campy», tendrá «grandes cuerdas» y durará siete minutos.

Entre los músicos involucrados en el nuevo trabajo de Adele se menciona los nombres de Greg Kurstin, colaborador habitual de la artista; Max Martin, que co-escribió el single ‘Send My Love (To Your New Lover)’ de ’25’; e Inflo, productor de algunos de los álbumes mejor valorados por la crítica de los últimos tiempos, los de Michael Kiwanuka, Little Simz o SAULT. Al contrario de lo que se ha especulado en redes, en el largo volverá a haber 0 artistas invitados.

En otro punto de la entrevista, Adele habla sobre el momento en 2019 en el que afirmó que su disco saldría en septiembre. Dice que «estaba borracha» y que ese día «oficiaba la boda».

¿En qué medida hablará el nuevo álbum de Adele sobre su divorcio? La artista revela que ‘Easy on Me’ es explícita al respecto pero que el resto de canciones no lo son tanto, aunque el periodista, que ha podido escuchar hasta cuatro canciones, discrepa. La autora de ‘Hello’ explica que ha escrito el disco específicamente para su hijo: «quería que supiera, cuando tenga 20 o 30 años, quién soy yo y por qué decidí voluntariamente desmontar toda su vida para perseguir mi propia felicidad». El arco del disco pasará de la «autodestrucción» (Adele se refiere a su consumo de alcohol) a la «redención».