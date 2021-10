Paneles solares, bicis cinéticas y agua gratis: así será la gira mundial «sostenible» de Coldplay

Coldplay han anunciado gira mundial en presentación de ‘Music of the Spheres’, el disco que publican este viernes. La gira no pasará por España pero la noticia es que será sostenible… en la medida de lo posible. Hay que recordar que Coldplay decidieron no salir de gira con ‘Everyday Life’ hasta que dicha práctica fuera suficientemente sostenible y parece que han encontrado una fórmula.

La gira de ‘Music of the Spheres’ utilizará solo energías renovables y Coldplay pretenden reducir sus emisiones de dióxido de carbono en un 50%. La intención es «eliminar más CO2 del que la gira produzca». Además, según explica la nota de prensa, el grupo plantará un árbol por cada entrada comprada y donará el 10% de los beneficios obtenidos en cada tramo de la gira (que pasará por Estados Unidos, Reino Unido, Europa y América Latina) a causas sociales y medioambientales.

La cosa no acaba ahí: cada recinto usará paneles solares, se producirá energía mediante aceite de cocinar usado y el suelo del recinto será cinético, así como unas bicicletas que usará el público. Toda la energía se almacenará en una batería móvil que es «la primera de su especie». Por otro lado, Coldplay lanzará una app mediante la cual alentará a los asistentes a escoger métodos de transporte bajos en emisiones de CO2 y ofrecerá agua gratis al público para reducir el consumo de plástico de un solo uso.

Coldplay han pasado los dos últimos años estudiando las posibilidades de hacer una gira sostenible. «Somos conscientes que nos enfrentamos a una crisis climática y queremos aprovechar el potencial de la gira para hacer progresos en este sentido». Los autores de ‘Viva la Vida’ reconocen que probablemente «no lo haremos todo bien» pero que se comprometen a «hacer todo lo que está en nuestras manos y a compartir todo lo que aprendamos por el camino».

